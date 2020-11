České továrny zpomalují v robotizaci. Stále ale patří ke světové špičce | E15.cz

Tuzemské výrobní podniky si loni pořídily 2624 robotů, meziročně o čtyři procenta méně. Roční přírůstek byl patnáctý nejvyšší ze zkoumaných zemí. Zemi však předstihlo Polsko, které podobně jako předloni nainstalovalo 2651 robotů.

Poslední data podle švédsko-švýcarského výrobce robotů ABB ukazují, že Česko v posledních letech zaspalo. „Už neplatí, že roboty rychleji pořizují státy s mnohem dražší a starší pracovní silou, předhánějí nás i země, které v automatizaci spatřují mnohem více. A právě teď je to patrné. Řada automatizovaných pracovišť může fungovat dál, přestože má polovinu lidí v karanténě,“ říká šéf technologické společnosti ABB ČR Vítězslav Lukáš.

Německý výrobce robotů KUKA zůstává optimistický. Česko podle něj v robotické automatizaci setrvává v regionu na špici jak do hustoty, tak do počtu již zavedených robotů. „Velikost našeho trhu se v této dekádě více než zdvojnásobila,“ říká Jindřich Vaňous, oblastní manažer KUKA. Budoucnost podle něj navíc skýtá mnoho příležitostí zejména v automobilovém sektoru. „Automotive prochází zásadními změnami, ze kterých plynou nové možnosti aplikace robotů. Už v roce 2022 proto očekáváme zásadnější růst trhu,“ dodává.

V hustotě robotů Česko loni skončilo podle zprávy šestnácté. Na deset tisíc pracovníků jich má 147. Světový průměr 57 nejprůmyslovějších zemí činí 113.

Martin Wichterle, majitel strojírenské skupiny Wikov Industry a místopředseda Svazu průmyslu, však pochybuje, že automatizace, digitalizace či robotizace jsou to klíčové, co by teď mohlo Česku pomoci do horních pater konkurenceschopnosti.

„Český průmysl netrpí slabými či méně vyspělými výrobními technologiemi. Jeho zcela zásadním nedostatkem je absence vlastních produktů, jejich vývoj, uvedení na trh, a zejména pak marketing a budování vlastní obchodní sítě,“ upozorňuje Wichterle. Právě v těchto segmentech se podle něj nachází nejvyšší přidaná hodnota. „Čistá koncentrace na výrobu nás bude bohužel posouvat níže a níže v potravním řetězci do pater levné dílenské výroby, a to i když bude jakkoli robotizována,“ doplnil.

V továrnách po celém světě loni podle zprávy pracovalo 2,7 milionu průmyslových robotů, meziročně o dvanáct procent více. Největším trhem zůstává Asie. Jen v Číně vzrostl počet instalací o více než pětinu a v roce 2019 dosáhl přibližně 783 tisíc.

Zpráva World Robotics 2020 dále očekává, že pandemie utlumí investice do robotizace a snižování počtu nově nasazených robotů bude pokračovat až do roku 2021. Naopak ve střednědobém horizontu má být současná krize spouštěčem mohutnějších investic.

„Z pohledu budoucnosti je akcelerace robotizace a automatizace klíčová. Jednak chrání zdraví zaměstnanců a jednak zajišťuje plynulost výroby. Cílem je svět, ve kterém bude výroba dostatečně flexibilní na to, aby se vypořádala s jakýmikoliv neočekávanými událostmi,“ nastiňuje ve zprávě Marina Bill, předsedkyně výboru dodavatelů průmyslových robotů v rámci IFR.