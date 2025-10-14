Zvyšování odvodů živnostníků skončí, Schillerová jim chce vrátit peníze zpětně
Postupné navyšování sociálního pojištění OSVČ, které zavedl konsolidační balíček končící vlády, hodlá vznikající kabinet hnutí ANO, SPD a Motoristů co nejrychleji zastavit. Přestože trojice uskupení nemá v daňové oblasti ve všem shodné cíle, ve snaze ulevit živnostníkům se jasně shoduje. Malí podnikatelé by tak měli v příštím roce ušetřit zhruba 8,5 tisíce korun.
„Jsme připraveni zastavit zvyšování vyměřovacího základu na sociální pojistné. Případně ho prosadit se zpětnou působností doplněnou o vrácení nebo započtení přeplatků,“ říká místopředsedkyně hnutí ANO a velmi pravděpodobně příští ministryně financí Alena Schillerová. Podobně se vyjadřují i zástupci SPD a Motoristů.
Změnit zákon vláda nestihne
U sociálního pojištění OSVČ se do roku 2023 minimální měsíční vyměřovací základ vypočítával jako 25 procent ze stanovené průměrné mzdy. Konsolidační balíček však přinesl postupný nárůst tohoto základu. V roce 2024 odvod stoupl na 30 procent průměrného výdělku, od letošního ledna na 35 procent a počínaje rokem 2026 se měl výpočet ustálit na 40 procentech průměrné mzdy.
Vláda Petra Fialy změnu odůvodnila tím, že podnikatelé platí na sociálním pojištění výrazně méně než zaměstnanci a mají kvůli tomu i podstatně nižší důchody. Vyšší zálohy měly živnostníkům zaručit, že se v seniorním věku vyhnou existenčním problémům a nebudou například žádat stát o různé dávky. Opatření bylo zároveň zamýšleno jako finanční vzpruha důchodového systému.
Podle pravidel schválených v rámci konsolidačního balíčku měla od ledna 2026 vzrůst nejnižší možná záloha na sociální pojištění ze 4759 na 5720 korun. Pokud se tedy tento odvod ustálí nikoli na 40, ale na 35 procentech průměrné mzdy, drobní podnikatelé v příštím roce ušetří přes 700 korun měsíčně.
Zastropování sociálního pojištění na letošní úrovni slíbily ve svých programech SPD i Motoristé. Podle Schillerové chce hnutí změnu prosadit co nejdříve po ustavující schůzi nové Poslanecké sněmovny. Legislativní proces, který zahrnuje také souhlas Senátu a podpis prezidenta, však zpravidla trvá zhruba šest měsíců. Novela zákona proto nezačne platit už od ledna, ale se zpětnou účinností. Živnostníkům tudíž bude přeplatek buď dodatečně vrácen, nebo se jim započítá jako uhrazená záloha. „Nikdo o nic nepřijde,“ ujišťuje místopředsedkyně ANO.
Výpadek má nahradit EET
Zvýšení odvodů OSVČ mělo podle odhadů končící vlády vygenerovat asi tři miliardy korun ročně. Při zachování hranice pro sociální pojištění ve výši 35 procent průměrného výdělku nebude výpadek nijak propastný. V součtu však například s návratem korporátní daně z 21 na 19 procent může být díra v příjmech státního rozpočtu už citelnější.
Hnutí ANO se plánuje zaměřit na důsledný výběr daní – zejména na neplatiče DPH, potírání práce načerno, evidenci tržeb a soutěžení veřejných zakázek. Lepší výběr daní má podle Schillerové rozpočet posílit o 35 miliard korun. Jedním z hlavních cílů je znovuzavedení právě elektronické evidence tržeb, která by povinně a plošně platila pro OSVČ i velké podnikatele. Tady ale hnutí tvrdě naráží na své možné koaliční partnery. SPD i Motoristé nechtějí podnikatele zatěžovat dalšími povinnostmi, naopak jim chtějí ulevit.
„V případě, že by toto téma mělo být v budoucnosti opětovně nastoleno a prosazeno, budeme trvat na výjimkách pro všechny malé podnikatele a drobné živnostníky s ročním obratem do pěti milionů korun,“ uvedl už dříve jeden z volebních lídrů Motoristů Boris Šťastný.