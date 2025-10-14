EP Group zvyšuje podíl ve FAST ČR, zaměřuje se na růst v elektronice
Skupina EP Group prostřednictvím EC Investments dokončuje akvizici zbývajících 50 % podílu ve FAST ČR. Tento krok posílí její pozici na českém a slovenském trhu elektroniky, kde FAST patří mezi lídry a významně roste nejen díky maloobchodu, ale i online prodeji.
EP Group, známý hráč na poli evropského průmyslu, uzavřela dohodu o koupi zbývajícího podílu ve společnosti FAST ČR, čímž se stane jejím jediným vlastníkem. Transakce, která musí projít standardním schvalovacím procesem, posílí její pozici v české a slovenské distribuci spotřební elektroniky. Tato akvizice zapadá do širší strategie EP Group, která chce expandovat na maloobchodní trh, kde FAST zaujímá druhé místo.
FAST ČR se může pyšnit výrazným růstem. Tržby společnosti vzrostly z 13 miliard korun v roce 2021 na očekávaných 17 miliard korun v roce 2025. Tento úspěch je podpořen nejen expanzí maloobchodní sítě Planeo, která se rozrostla z 138 na 192 prodejen, ale i silnou pozicí privátních značek, jako je Sencor, a nárůstem online prodeje. Online kanály Planeo.cz a Planeo.sk nyní tvoří až 30 % celkových tržeb.
„FAST je skvělý byznys s diverzifikovaným modelem, který kombinuje kamenné obchody, online a velkoobchod. Jsme nadšení, že můžeme pokračovat v jeho růstu a začlenit ho do širší rodiny EP Group,“ uvedl Branislav Miškovič, předseda představenstva CE Electronics Holding, mateřské společnosti FAST.
EP Group, původně silná v energetice a infrastruktuře, se v posledních letech zaměřila na různé sektory – od logistiky a maloobchodu až po média a e-commerce. Dnes skupina působí ve všech státech EU a Spojeném království, přičemž její tržby dosahují 80 miliard eur ročně.
Obě strany se dohodly, že detaily transakce zatím nebudou zveřejněny.
Majoritním akcionářem EP Group je Daniel Křetínský, který je spolumajitelem vydavatele e15.