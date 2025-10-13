Český herní trh roste. Nový akcelerátor chce navázat na úspěch Kingdom Come: Deliverance
Je to téma s 6,5miliardovým ročním obratem a potenciálem růstu v desítkách procent. V Praze začal fungovat speciální akcelerátor pro rostoucí tuzemský trh vývoje počítačových her. Už za několik týdnů představí investorům první projekty. Stojí za nimi nové naděje herního oboru, který dal z Česka světu hity jako Beat Saber, Arma či Kingdom Come: Deliverance.
Studentské týmy v rámci programu získávají nejen mentoring od profesionálů z oboru, ale i finanční podporu a přístup k síti expertů. Ukázalo se, jak důležité bylo, že pražské ČVUT – konkrétně Fakulta elektrotechnická – otevřelo předmět „počítačové hry“, kde studenti v malých týmech vytvářejí vlastní hry a kombinují tak programování s herním a grafickým designem. Do akcelerátoru se dostalo hned pět jejích týmů z celkových deseti vybraných odbornou porotou.
Konkrétně jde o projekty Arcane Isle Survival, W.A.R.D., Sweep to the Past, Recollect a Head Heist. „Je to pro nás skvělá příležitost dotáhnout projekt do zdárného konce a získat zkušenosti k nezaplacení. Naučili jsme se uvažovat i z pohledu marketingu a odhalili slabiny v designu hry, které jsme dokázali opravit,“ říká Lukáš Jůza, který společně s Ondřejem Pelechem stojí za hrou Arcane Isle Survival.
Rodící se hru popisuje jako „survival RPG s originálním karetním systémem, který umožňuje hráčům kombinovat výhody i nevýhody každé výpravy na procedurálně generované ostrovy“. V zásadě půjde o to, aby hráč přežil v náročném prostředí ostrovů, kde nepůjde po stále stejné mapě, ale vždy nové prostředí vytvoří algoritmus. Úkolem bude také rozvíjet schopnosti postavy, zatímco karty budou určovat strategii nebo vybavení.
Ještě větší výzvou pro tvůrce však bude reálný svět, kde budou muset svůj titul prosadit. „Akcelerátor je v Česku unikátní – kombinuje technické dovednosti s mentoringem, právní podporou a přípravou byznys plánů. Chceme, aby z něj studenti odcházeli nejen s rozpracovanou hrou, ale i s jasnou vizí, jak se ve světě herního průmyslu prosadit,“ říká Katarzyna Kouba Sanojca z Pražského inovačního institutu, který spolu s hlavním městem akcelerátor spustil.
Projekt se má opakovat každý rok; letošní běh probíhá od srpna do listopadu. „Zvlášť přínosný je kontakt se zkušenými odborníky z praxe, kteří nám kromě obecnějších přednášek poskytují také mentoring přímo k naší hře. Díky akcelerátoru jsme získali zázemí a mohli hru přetvořit do podoby odpovídající naší kreativní vizi,“ doplnil Martin Smitka za tým vyvíjející adventuru Recollect.
Projekt akcelerátoru není jen hrou, ale také důležitým impulsem pro celé průmyslové odvětví s vysokou přidanou hodnotou. Loňský obrat českých herních studií dosáhl 6,5 miliardy korun a podle webu statista.com by evropský trh měl mezi roky 2024–2030 růst tempem kolem 9 až 10 procent. Do roku 2027 má dosáhnout 44 miliard eur, tedy zhruba 1,1 bilionu korun.
Zatím posledním českým herním hitem se stalo pokračování pražské společnosti Warhorse Studios Kingdom Come: Deliverance 2. Za první dva týdny se prodaly dva miliony kopií hry a nyní už více než tři miliony kusů. Ve Warhorse díky novému titulu zatím utržili tři miliardy korun.