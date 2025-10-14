Alza vstupuje do sci-fi éry, začala prodávat humanoidní roboty
Alza oznámila, že do své nabídky přidává novou kategorii: humanoidní roboty. Z tiskové zprávy vyplývá, že cílem není okamžitý komerční úspěch – prodejce spíše cítí potenciál a chce být připravený na budoucnost.
Cílem Alzy je postupně vybudovat know-how, portfolio a zázemí pro roboty, vzdělávat veřejnost a rozšiřovat nabídku o další typy. Společnost se zároveň připravuje na pokles cen a širší dostupnost, aby se humanoidní roboti mohli v budoucnu stát běžnou součástí domácností i firem. „Dnes jsou humanoidní roboti zejména edukační a vývojovou platformou. V blízké budoucnosti z nich mohou být asistenti v konkrétních úkolech, ale pořád jsme na začátku a sami jsme zvědaví, kam se technologie posune,“ popisuje Eliška Čeřovská, PR manažerka Alzy.
Alza zařadila do nabídky humanoidní roboty. |
Zatím jsou v nabídce dva od značky Unitree:
- Unitree G1 Basic slouží k základnímu seznámení s robotikou, cena byla stanovená na 486 590 korun.
- Unitree G1 EDU je výkonnější, má pokročilejší senzory, je programovatelný a umožňuje experimentovat s vlastními aplikacemi a bude stát trojnásobek: 1 427 290 korun.
Co umí G1
Spíše než produkty pro koncové zákazníky jde o edukativní pomůcky. Zatím nejsme tam, že by vám tito humanoidi na dvě kliknutí v mobilní aplikaci posekali dříví a vyžehlili prádlo, ale firmy, univerzity či movitější nadšenci se na nich mohou učit zacházet s novou technologií – programovat, tvořit vlastní aplikace, testovat různé scénáře.
Unitree G1 je skládací humanoidní robot, má 130 cm na výšku, váží 35 kg, má 23 kloubů, díky LiDARu vnímá 3D prostor, data zpracovává osmijádrovým procesor, připojí se na Wi-Fi a jeho baterie vydrží kolem dvou hodin provozu. Dokáže chodit, běhat i zvládat akrobatické prvky, včetně salt, což z něj činí cenově dostupné řešení pro výzkum, vzdělávání i veřejné prezentace.
VIDEO: Schopnosti robota Unitree G1 jsou opravdu působivé
Alza už má první zájemce ze školství a cílem je během letošního roku pokrýt potřeby technologických nadšenců. Do konce roku tým vyzkouší ještě jeden až dva nové modely a začátkem příštího roku už počítá s dodávkami dalších robotů. Vybrané modely budou porůznu vystavené v showroomu a na vybraných akcích.