Aktualizováno: Průša poprvé propouštěl. Tým rostl rychleji než byznys, vysvětluje
- Česká firma Prusa Research propustila část zaměstnanců na nevýrobních pozicích.
- Za poslední čtyři roky firma nabrala stovky lidí, nyní se loučí s vyššími desítkami z nich.
- Náklady začaly převyšovat příjmy firmy, od začátku roku se navíc nedaří plnit prodejní cíle.
Česká společnost Prusa Research, která se zabývá výrobou 3D tiskáren, snížila počet pracovních pozic. Zaměstnancům to v interní komunikaci, kterou má redakce e15 k dispozici, sdělil spolumajitel firmy Ondřej Průša. „Mám pro vás dnes jednu důležitou zprávu, která se mi nepíše vůbec lehce. Ale je nutná,“ začíná zpráva.
Podle Průši se velikost společnosti co do počtu zaměstnanců v posledních letech neustále zvětšovala a aktuálně čítá 1144 lidí. S přibývajícími projekty firmy rostl i její tým, a to rychleji než její byznys. „Dostali jsme se do situace, kdy nám náklady rostou rychleji než příjmy. A to přestává dávat smysl,“ vysvětluje dál.
Propouštění se dotklo asi 70 lidí, jak následně redakci e15 po telefonu potvrdil zakladatel a spolumajitel společnosti Josef Průša. Mluvčí firmy Jakub Kmošek následně v oficiálním vyjádření uvedl, že se jednalo o nevýrobní místa, z nichž část tvořili externisté. Firma podle něj v uplynulých čtyřech letech nabrala přes 500 lidí.
Naopak výrobní části podniku se nynější změny nijak nedotýkají, a firma podle Kmoška dokonce stále nestíhá naplnit poptávku po některých modelech tiskáren.
Ve společnosti se jedná o první hromadné propouštění. „Nikdy jsme nic podobného nedělali. Ale je to normální věc, kterou firmy, co rychle vyrostou, čas od času prostě udělat musí, aby zůstaly zdravé,“ doplnil Ondřej Průša, podle něhož se nastalá situace měla řešit již loni.
Neplnění cílů
Firma od začátku letošního roku podle Průšova vyjádření zaměstnancům neplní své prodejní cíle ani na 90 procent. „S velkými fixními náklady, rostoucí konkurencí, poklesem kurzu dolaru a dalšími důvody, které ne všechny můžeme ovlivnit, je to dost nepříznivá kombinace,“ uvádí dále spolumajitel firmy ve sdělení, které svým lidem zaslal prostřednictvím sítě Slack. Podle něj navíc podnik plánuje na letošní rok další produkty, jejichž případné odložení by znamenalo další propad v cílených prodejích.
„V posledních letech jsme raketově rostli. Otevřeli jsme novou továrnu v Hradci Králové a novou rozšířenou výrobu filamentů v Praze, kde jsme více než zdvojnásobili počet výrobních linek. Vedle toho jsme investovali do vývoje nové produktové řady Prusa Pro, která rozšiřuje naše portfolio směrem k průmyslovému 3D tisku, a do řady dalších inovativních projektů, které přijdou na trh v následujících měsících a letech. Některé z nich jsme plánovali vydat už loni, ale rozhodli jsme se pro delší čas na vývoj a testování, což ovlivnilo i naše prodejní cíle, které s těmito produkty počítaly,“ vysvětluje Kmošek. Podnik má svou výrobu také v USA.
Kromě propouštění plánuje Prusa Research zavést i celkově větší kontrolu nákladů. Cílem má být dostat marže firmy na úroveň, na níž se nacházely v roce 2024.
Podle poslední zveřejněné účetní závěrky za předloňský rok vykázala společnost Prusa Research obrat 3,65 miliardy korun, o zhruba 750 milionů korun více než v předešlém roce. Mezi roky 2023 a 2024 rostl také čistý zisk firmy, z 21,6 milionu korun na 47,3 milionu. Ondřej Průša a Josef Průša, kteří i přes stejná jména nejsou příbuzní, drží každý 42,5 procenta společnosti, zbylých 15 procent připadá Josefovu bratru Michalovi.