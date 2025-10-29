Český výrobce 3D tiskáren roste i přes boj s Čínou. Průša loni utržil skoro čtyři miliardy
Česká společnost Prusa Research vyrábějící 3D tiskárny a technologie kolem nich má za sebou další hospodářsky úspěšný rok. Firma, jejíž spoluzakladatel a ředitel Josef Průša tento týden od prezidenta Petra Pavla získal státní vyznamenání, i přes silný tlak čínské konkurence typu Bambu Lab výrazně zvýšila obrat a udržela si ziskovost.
Obrat Prusa Research, která zaměstnává 135 lidí, ve finančním roce 2024 podle nově zveřejněné účetní závěrky vyrostl z 2,8 na téměř 3,6 miliardy korun. Drtivá většina obratu, zhruba 3,2 miliardy korun, pocházela ze zahraničních trhů. Provozní zisk se meziročně změnil jen mírně a usadil se na hodnotě 150 milionů korun. Zisk po zdanění dělal přes 47 milionů korun.
Průša zintenzivňuje investice do výzkumu a vývoje, aby dokázal držet krok s konkurencí, primárně tou obchodně agresivně postupující z Číny. V loňském roce se firmě podařilo dostat na trh 3D tiskárnu MK4S a další nové produkty jako Mini Enclosure a XL Enclosure. Důležitým krokem bylo dokončení příprav vysokoteplotní tiskárny HT90 a uvedení vlajkové lodě Core One ze značné části směrované na profesionální uživatele. Na trh zamířila také vylepšení starších modelů tiskáren.
Právě profesionální segment má být dalším motorem růstu. Průša i kvůli tomu v loňském roce najal vůbec prvního obchodního ředitele, aby nastavil prodejní postupy a procesy v B2B. Šéfem obchodu se stal Evžen Englberth, který do té doby působil jako výkonný ředitel ve společnosti Tropic Square. Ta nedávno rozjela masovou výrobu českého bezpečnostního čipu, který se objeví v nových kryptopeněženkách Trezor od SatoshiLabs. Englberth pro web e15.cz uvedl, že zmíněná vysokoteplotní tiskárna HT90 je jednou z priorit.
„Velkým úspěchem je i to, že se nám podařilo prodat více než půl milionu tiskových filamentů a desítky tisíc tiskových plechů a resinů pro SLA tisk. Současně jsme uvedli na trh desítky nových produktů napříč všemi třemi klíčovými oblastmi – filamenty, resiny a tiskové plechy,“ uvedl Josef Průša.
Čeští 3D tiskaři letos mají těžit z loni uvedeného modelu Core One a rozšiřují také nabídku filamentů včetně nových typů materiálů pro rozšíření možnosti využití 3D tisku. Společnost chce kromě jiného posilovat na trhu v USA a pracuje na vývoji další tiskárny.
Prezident Petr Pavel tento týden během ceremoniálu ocenil Josefa Průšu medailí Za zásluhy. Státní vyznamenání dostal za to, že „výrazně přispěl k rozvoji 3D tisku, jeho popularizaci a zpřístupnění široké veřejnosti, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské“.
Josef Průša v Prusa Research drží podíl 42,5 procenta, stejně jako jeho kolega Ondřej Průša. Zbylých 15 procent ovládá bratr Josefa Michal Průša.