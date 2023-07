Bidenův syn nečekaně odmítl svou vinu u soudu, Ceny potravin klesnou | e15.cz

Potraviny zlevní, jakmile dodavatelé sníží ceny, předpokládá generální ředitel Albertu Jesper Lauridsen. Na českém trhu totiž podle něj oproti zahraničí působí hodně maloobchodníků a nikdo by nechtěl být „ten dražší“. Řetězec se také chystá rozšířit svůj e-shop do Prahy poté, co službu nejdříve ověřoval v jiných městech. „Myslím, že typický zákazník stávajících poskytovatelů není nutně stejný jako náš zákazník, i když existuje určitý překryv. Věřím, že na trhu bude dostatek prostoru pro každého,“ říká.

Kooperativa a společnost Dostupné bydlení České spořitelny kupují od Sekyra Group projekt nájemních bytů u metra na pražském Opatově. Nový blok s 300 byty by měl být zkolaudován do konce příštího roku a první nájemníci se nastěhují začátkem roku 2025. Jde o jednu z největších transakcí s nájemním bydlením na českém trhu.

Úhyn ryb v řece Odře mohl podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) způsobit nedostatek kyslíku v řece. Pro přesné určení příčiny inspekce odebírá vzorky vody i uhynulých ryb. Výsledky by mohly být pravděpodobně ve čtvrtek. ČTK to řekl mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka. Na výsledky rozborů čeká také bohumínská radnice. Její mluvčí Jana Končítková ČTK řekla, že úhyn ryb může souviset s poklesem a následným stoupáním hladiny řeky. V kraji panovalo ještě o víkendu teplé počasí, v pondělí odpoledne se regionem přehnaly bouřky s krupobitím.

„Jedná se o ojedinělý úhyn ryb. Příčina je zatím neznámá, respektive máme podezření na nedostatek kyslíku. Teď odebíráme vzorky a po vyhodnocení těch vzorků jsme teprve schopni říct, jaká je přesná příčina,“ uvedl Ovečka. Úhyn ryb podle něj oznámila polská strana.

Syn amerického prezidenta Joea Bidena ve středu u soudu odmítl vinu v případu dvou daňových přestupků poté, co dohoda o vině a trestu mezi prokurátory a Hunterem Bidenem ztroskotala. Informovala o tom agentura AP, podle níž jde o nečekaný vývoj. Dohoda je nyní pozastavena, soudkyně podle deníku The New York Times (NYT) požaduje úpravu, která by omezila imunitu nabídnutou prezidentovu synu vůči potenciálním dalším obviněním.

Po červnovém oznámení dvou stran se očekávalo, že Biden mladší se u soudu ve státě Delaware přizná k pozdnímu zaplacení daní, jakož i k neoprávněnému držení střelné zbraně, které je předmětem další dohody mezi prokurátory a jeho právníky. Obviněný by tak podle médií vyvázl jen s podmínkou, dohody tohoto typu nicméně vyžadují souhlas soudů.

