Ranní check: Ochota půjčovat si roste. Česko holduje zlatu

Případné zavedení sektorové daně pro banky je špatný nápad, který se může vrátit jako bumerang a zaseknout se Česku do zad. Nadnárodní finanční domy v novém daňovém klimatu rychle optimalizují byznys napříč zeměmi a tratit na tom ve finále paradoxně může ten, kdo měl být vítězem. Totiž český stát. „V naší ekonomice je řada podstatně ziskovějších podniků než banky a otázkou je, proč zdaňovat pouze sektor, u něhož je to jen velmi dobře vidět. Je to snaha oportunisticky využít situace. Pokud má někdo pocit, že firmy v této zemi mají příliš vysoké zisky, může zvýšit daň z příjmů právnických osob třeba i podle velikosti firmy a problém bude vyřešen,“ uvádí viceguvernér ČNB Jan Frait.

Čína, Polsko, Singapur, Libye. A Česko. V mnoha ohledech nesourodé země spojilo v loňském roce překvapivě silné pouto. A dokonce zlaté. Pětice států během roku 2023 skoupila na světových trzích ze všech zemí vůbec nejvíce zlata. Jen Česká národní banka si loni podle statistik World Gold Council pořídila téměř devatenáct tun drahého kovu, a na světovou zlatou mapu AD 2023 se tak zapsala jako pátá po zlatě nejhladovější centrální banka napříč glóbem. Masivní nákupy ČNB ovšem nebyly žádný výstřelek, banka už dlouhou dobu proklamuje svůj cíl stovky tun zlatého pokladu v rezervách.

Sociální síť TikTok to nemá v posledních měsících lehké. Jestli se na něčem dokázal shodnout jinak rozhádaný americký Kongres, tak je to její zákaz, respektive donucení k odpojení od jejího vlastníka, firmy Bytedance se sídlem v Číně. Evropští regulátoři jsou o něco přívětivější a raději na platformy jako TikTok uvalují různé regulace, ale ani šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nevyloučila v jedné debatě před volbami, že by razantnější krok mohl za určitých okolností přijít.

✅ Putin a Kim podepsali dohodu o partnerství, předpokládá pomoc v případě agrese

Dohodu o komplexním strategickém partnerství na summitu v severokorejské metropoli Pchjongjangu podepsali ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Putin podle ní poté uvedl, že dohoda předpokládá vzájemnou pomoc obou států v případě agrese proti některému z nich. Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak podpis dohody odsoudil.

