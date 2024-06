TikTok chce uklidnit evropské úřady. Stojí ho to miliardy eur

Sociální síť TikTok to nemá v posledních měsících lehké. Jestli se na něčem dokázal shodnout jinak rozhádaný americký Kongres, tak je to její zákaz, respektive donucení k odpojení od jejího vlastníka, firmy Bytedance se sídlem v Číně. Evropští regulátoři jsou o něco přívětivější a raději na platformy jako TikTok uvalují různé regulace, ale ani šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nevyloučila v jedné debatě před volbami, že by razantnější krok mohl za určitých okolností přijít.