Vlastník řady lyžařských rezortů Igor Rattaj se rozhodl spustit finanční vánici. Jeho Tatry mountain resorts (TMR) spouštějí nový fond pro kvalifikované investory, kam chce vložit nejen horské nemovitosti TMR, ale i své osobní. Do dvou let má v plánu nabrat dvě miliardy korun. Aby toho nebylo málo, jde si na burzu pro další tři. Pomoci by mu k nim měla emise šesti milionů akcií. „Pokud se ten úpis povede a já věřím že ano, tak budeme moci být spokojeni. Totéž, věřím, budou moci říci i akcionáři, protože 19 eur za akcii je velmi atraktivní cena,“ říká v rozhovoru.

Nemocnost zaměstnanců narostla od roku 2019 o čtyřicet procent. Firmy tak přicházejí o miliardy korun ročně, stát dokonce o desítky. Ukázaly to výsledky analýzy Academy of Health Care Management zaměřující se na vzdělávání zdravotnických manažerů. Zhruba třetina lidí přitom podle dostupných dat pravidelně nechodí na preventivní prohlídky. Ministerstvo zdravotnictví nyní chystá novelu zákona o specifických zdravotnických službách, která by rozšířila prohlídky v zaměstnání o preventivní programy zdravotnické péče. Mezi ministerstvem a firmami ale nepanuje shoda na tom, zda by měly být programy pro zaměstnavatele povinné.

Česká projektantská a stavařská společnost Sudop nepolevuje v budování IT skupiny Sudop CIT, která se po Aricomě, za níž stojí KKCG Karla Komárka, a Seyforu Martina Cíglera a fondu Sandberg Capital stala třetím největším tuzemským uskupením v oboru. Sudop koupil pražskou IT firmu H.T.D. s třicetiletou tradicí, která je dodavatelem Škody Auto i některých ministerstev. Do portfolia Sudop CIT tak přibyla už osmnáctá společnost.

Mainstreamové strany dostaly lekci od „hranaté legendy“, jak početní fanoušci vzešlí z hlubin tuzemského internetu přezdívají Filipu Turkovi. Ten se nejen nečekaně dostal do Evropského parlamentu, ale také dotáhl koalici Přísahy a Motoristů na třetí místo v konečném pořadí voleb se ziskem přes deset procentních bodů. To vše i přesto, že Turek poslední týdny čelil skandálům kvůli možné inklinaci k nacismu a byznysu se šarlatánskými léčitelskými metodami.

