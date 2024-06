Mainstreamové strany dostaly lekci od „hranaté legendy“, jak početní fanoušci vzešlí z hlubin tuzemského internetu přezdívají Filipu Turkovi. Ten se nejen nečekaně dostal do Evropského parlamentu, ale také dotáhl koalici Přísahy a Motoristů na třetí místo v konečném pořadí voleb se ziskem přes deset procentních bodů. To vše i přesto, že Turek poslední týdny čelil skandálům kvůli možné inklinaci k nacismu a byznysu se šarlatánskými léčitelskými metodami.

Turek je nový typ politika, který se nezrodil v líhni talentů uvnitř tradičních partají. Neprošel poctivě mládežnickou organizací ani státní správou. Jeho vzestup započal díky podcastům a kanálům na platformě YouTube, kde před roky začal ostře komentovat politiku z pravicových pozic a vymezovat se proti Green Dealu, přechodu na elektromobily, woke aktivistům a omezování svobody slova – nejčastěji rámovanou jako takzvanou cancel culture.

Jeho výstupy v podcastech díky němu zaznamenaly stovky tisíc přehrání. Například měsíc před volbami navštívil populární byznysově a investičně orientovaný Brocast, kde poseděl se známým kuchařem Zdeňkem Pohlreichem a uvolněně si s ním popovídal o byznysu a politice. Tenhle dvě a půl hodiny dlouhý díl zaznamenal 400 tisíc přehrání.

Dva týdny před volbami se Turek také zúčastnil show na YouTube, kde moderátor s přezdívkou Mr. Kubelík zpovídá hosty během pojídání stále pálivějších papriček. Díl na účtu V.O.X. TV měl 200 tisíc přehrání. Opět se kolem tohoto kanálu podle všeho koncentruje početná komunita lidí s orientací ostře vpravo, kteří se cítí nezastoupení v mainstreamových médiích a vlastně je už postupně přestávají i potřebovat. Často jde o mladší muže, kterým imponuje Turkovo vystupování jako „chlapák“ a jím prezentovaný luxus a úspěch.

Mladí a konzervativní

Jak už napověděly studentské volby, zástupce generace Z si nemůžeme představovat pouze jako křehké lidi s environmentálním žalem a bojovníky za sociální spravedlnost. Data Financial Times ukazují, že řada mladých mužů tíhne ke konzervativnímu vidění světa a například feminismus vnímají negativněji než jejich otcové a dědové. U takových Turek zabodoval a navíc si šel pro jejich přízeň na platformy, které tato skupina sleduje primárně. YouTube a TikTok jsou rok od roku důležitější, a kdo tyto platformy ignoruje, prostě se střílí dobrovolně v kampani do nohy.

Tuhle realitu pochopila i šéfka komunistů Kateřina Konečná z protisystémové koalice Stačilo!. Měsíc před volbami krajně levicové hnutí utratilo po Pirátech na YouTube nejvíce peněz za propagaci ze všech politických stran a uskupení. Jednalo se o částku kolem 320 tisíc korun. Zdá se to možná málo, ale Konečná díky tomu dokázala nahnat miliony zhlédnutí volebních spotů. Aktivní byla i na TikToku, kde jsou k ovlivnění k dispozici až dva miliony českých duší.

Když se na Turka kvůli inklinaci k nacistickým symbolům zaměřila Danuše Nerudová (STAN) a Zelení ho skrze média vyzvali k odstoupení, aktivoval se mimo jiné v jeho fanoušcích strach a nenávist ke cancel culture, kterou kandidát Motoristů spolu s tvůrci podcastů roky živil. Turkovi oponenti nechtěně aktivizovali jeho voliče a začali v horké fázi kampaně nepřímo „makat“ na jeho úspěchu.

Internetová aréna

Evropské volby jsou specifické nízkou účastí. Přijdou k nim zpravidla jen ti nejvíce motivovaní. Jak se letos ukázalo, byli to především ti naštvaní a k EU skeptičtí. Mainstreamoví politici pro to dlouho připravovali půdu svými dezinterpretacemi toho, co je a co není Green Deal, a výroky, že ho jednoduše mohou zrušit či revidovat. To, že mnohé firmy už s ním počítají a investovaly do něj nemalé peníze s plánem na mnoho let dopředu, raději nezmiňovali.

Když se voliči rozhodují mezi mnoha kandidáty s podobným negativním programem, vyhraje ten autentický a důvěryhodný. Turkova popularita vyvstala z platforem, kde se autenticita odměňuje popularitou. Roky na nich brousil své hlášky a zjednodušoval složité problémy do úderných hesel. A fungovalo to. Další Turkové budou nejspíše brzy následovat a spíše se zrodí v internetové aréně než uvnitř klasických partají. Nakračujeme pomalu do éry influencerů, kteří si „odskočili“ do politiky. Druhý Andrej Babši či Tomio Okamura může být zrovna vycházející hvězdou YouTube.