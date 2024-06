Projektanti ze Sudopu získali osmnáctou IT firmu a tlačí se na Komárka s Cíglerem

Česká projektantská a stavařská společnost Sudop nepolevuje v budování IT skupiny Sudop CIT, která se po Aricomě, za níž stojí KKCG Karla Komárka, a Seyforu Martina Cíglera a fondu Sandberg Capital stala třetím největším tuzemským uskupením v oboru. Sudop koupil pražskou IT firmu H.T.D. s třicetiletou tradicí, která je dodavatelem Škody Auto i některých ministerstev. Do portfolia Sudop CIT tak přibyla už osmnáctá společnost.

Sudop do byznysu s informačními technologiemi vstoupil před několika lety. Do skupiny Sudop CIT bylo vyčleněno několik IT firem, které už společnost vlastnila, a další byly doplněny prostřednictvím několika akvizic. Technologický byznys se tak v číslech začal přibližovat původnímu inženýrskému a výhledově ho má překonat. „Projektování má roční obrat kolem pěti miliard korun. IT sekce letos bude mít asi tři miliardy,“ řekl e15 v nedávném rozhovoru předseda představenstva Sudop CIT Jiří Živnůstka.