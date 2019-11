Hongkongem zmítá chaos a Bolívie čelí puči - ranní přehled | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Prezident Bolívie odstoupil

Opětovně zvolený bolivijský prezident Evo Morales v neděli oznámil demisi. Učinil tak v reakci na tři týdny trvající protesty, které zažehly právě výsledky prezidentských voleb v zemi. Opozice je označila za podvod a uznat je po auditu v zemi odmítla také Organizace amerických států (OAS). Střety příznivců Moralese s jeho odpůrci si vyžádaly stovky zreněných a nejméně tři lidé při nich přišli o život. Ostatní latinskoameričtí vůdci a vlády mluví o puči a vyzývají k obnovení klidu v zemi a uspořádání svobodných a transparentních voleb. Mexiko nabídlo Moralesovi azyl.

Volby ve Španělsku vyhráli socialisté

Nedělní volby ve Španělsku podle předběžných výsledků vyhráli vládní socialisté Pedra Sáncheze. Ten se stal premiérem loni v červnu po vyslovení nedůvěry vládě lidovců. Druzí skončili lidovci a třetí krajně pravicová strana Vox, která oproti dubnovým volbám získá asi dvojnásobek křesel v dolní komoře parlamentu. Ani levicový, ani pravicový blok nicméně ve volbách nezíská jasnou většinu. Sánchez tak bude opětovně čelit roztříštěnému parlamentu a čekají ho další obtížná jednání o sestavení vlády. Bude zajímavé sledovat, jak se politická nejistota v zemi projeví na španělských dluhopisech.

Trumpovy výstřely směrem k Číně

Trhy dál nervózně sledují veškerá vyjádření stran k dohodě mezi USA a Čínou, která by měla zmírnit projevy obchodní války mezi velmocemi. Americký prezident Donald Trump nicméně o víkendu zopakoval, že Čína chce dohodu mnohem víc než on sám. Investoři netrpělivě vyčkávají jeho úterní projev i středeční měnové zasedání Fedu, jež by se zásadně mohly projevit na vývoji některých ekonomických ukazatelů země.

Hongkong zachvátil chaos

V neděli honkongská policie rozháněla demonstranty s pomocí slzného plynu a v pondělí brzy ráno podle místní televize Cable TV a dalších médií použila i ostrou střelbu. Postřelila nejméně jednoho protestujícího ve východní části ostrova. Město zachvátil chaos. Demonstrace proti místní i pekingské vládě už trvají pět měsíců.

Co očekávají trhy?

Nový týden odstartoval propad hongkongském indexu Hang Seng, a tak zatímco asijské akciové indexy ztrácí, ty evropské ukazují na smíšený začátek týdne. Pondělí bude pro trhy poklidným dnem, bez dramatických událostí a změn. Trhy očekávají výsledky průmyslové výroby v Itálii a statistiky o vývoji britského HDP. Český statistický úřad oznámí data o vývoji říjnové inflace.