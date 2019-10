Ranní přehled podle Bloombergu: PepsiCo vydá zelené bondy, USA obnoví obchodní jednání s Čínou | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

USA obnovují obchodní rozhovory s Čínou

Napětí mezi USA a Čínou před obchodním jednáním, které se má uskutečnit v závěru tohoto týdne, roste. Americké ministerstvo obchodu totiž v pondělí zavedlo sankce proti 28 čínským bezpečnostním úřadům i komerčním podnikům, včetně předního výrobce kamerových systémů a bezpečnostní techniky Hikvision. Podle americké vlády jsou tyto organizace zapleteny do porušování lidských práv, které Čína uskutečňuje proti zástupcům muslimské menšiny.

Pepsi vydá první zelené bondy

Potravinářská a nápojová společnost PepsiCo vydá první emisi takzvaných zelených dluhopisů. Firma podle zdroje agentury Bloomberg nabídne třicetileté bondy v objemu jedné miliardy dolarů. Takto získané prostředky chce využít na vývoj ekologicky šetrných plastů a projekty čistší přepravy zboží.

GE zmrazila výpaty výnosů z penzijního fondu

Společnost General Electric má mezi všemi americkými korporacemi nejvyšší deficit svého penzijního fondu. Ten dosahuje hodnoty 22,4 miliardy dolarů. Ve snaze tento vývoj zvrátit firma zmrazila do roku 2022 výplaty výnosů z penzijního programu svým 20 tisícům zaměstnancům. Přinést by ji to mělo až osm miliard dolarů.

Nevyhnutelný brexit?

Termín ohlášeného odchodu Británie z Evropské unie se blíží. Podle agentury Bloomberg existuje už jen málo náznaků obratu v jednáních, která by zemi zabránila v brexitu bez dohody 31. října. Britská vláda dnes navíc plánuje přerušit zasedání parlamentu, aby mohla příští pondělí zahájit novou schůzi a předložit své legislativní plány.

Rohlík.cz kupuje část řetězce My Food

Společnost Velká pecka, která vlastní internetový obchod s potravinami Rohlík.cz, kupuje část řetězce My Food, konkrétně firmu My Food Wholesales. Do té řetězec vyčlenil své velkoobchodní aktivity, firmu Freshbedýnky a vlastní výrobu, gastro, catering a projekt Mlsná farma. Spojení ve zjednodušeném řízení posuzuje antimonopolní úřad.