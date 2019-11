Saudi Aramco se drží při zdi a HP chce víc - ranní přehled | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Daleko od cílů korunního prince

Ropná firma Saudi Aramco nabídne k prodeji podíl 1,5 procenta, tedy kolem tří miliard akcií. Cena jedné akcie by se v této primární nabídce měla pohybovat mezi 30 až 32 rijály. Konečnou cenu Saudi Aramco oznámí 5. prosince, kdy skončí investorské upisování akcií.

Dosažení horní ceny uvedeného rozpětí by znamenalo pro státní pokladnu příjem až 96 miliard rijálů (zhruba 25,6 miliardy dolarů) a zároveň by představovalo hodnotu celého ropného gigantu až 1,7 bilionu dolarů. To je méně než dva biliony dolarů, o kterých v posledních dnech hovořil korunní princ Muhammad bin Salmán.

Kdo chce moc, nemá nic?

Výrobce osobních počítačů HP odmítl nabídku na převzetí společností Xerox. Americký výrobce tiskáren za HP nabízel asi 33 miliard dolarů (760 miliard korun) v hotovosti a v akciích. Nabízených 22 dolarů za akcii je podle rady HP příliš málo. Firma je však otevřena dalšímu jednání o fúzi. Generální ředitel společnosti HP Enrique Lores je také znepokojen poklesem příjmů společnosti Xerox, které se začaly propadat v červnu minulého roku. „Vyvolává to v nás významné otázky týkající se našich budoucích vyhlídek, které je třeba nejprve zodpovědět,“ napsal Lores v dopise adresovaném výkonnému řediteli Xerox.

Johnson vládne průzkumům

Jen tři a půl týdne zbývá do termínu předčasných voleb v Británii. A průzkumy dokazují, že konzervativci premiéra Borise Johnsona mají mezi voliči největší podporu od roku 2017. Navzdory svědomitým politickým závazkům labouristické strany, jako jsou bezplatné zubní kontroly pro všechny či vyšší zdanění ropných společností, nepřestává být klíčovým problémem otázka brexitu. Jeremy Corbyn stále odmítá říci, zda by během možného druhého referenda vedl kampaň za opuštění Evropské unie.

Protesty vládnou kontinety

Protivládní protesty v Hongkongu přetrvávají. Pořádková policie se v pondělí nad ránem místního času pokusila proniknout do areálu honkongské polytechnické univerzity, kde setrvává asi 500 prodemokratických aktivistů. Desítky z nich areál opustily a policie několik z nich zatkla. Dalším aktivistům ale v opuštění kampusu brání za pomoci slzného plynu. Nejsou to ale jen nepokoje v Hongkongu. V Paříži o víkendu policie zadržela asi 173 lidí a nasazila slzný plyn během nepokojů, jež se odehrály u příležitosti prvního výročí hnutí „Žlutých vest“. V Íránu se také zatýkalo. Bezpečnostní síly zadržely stovky demonstrantů protestující prot náhlému zdražení cen pohonných hmot.

Asijské akcie posilují

Asijské akcie zahájily pondělní obchodování v plusu. Na jejich vývoji se podepsalo rozhodnutí čínské centrální banky, která v reakci na řadu špatných ekonomických údajů poprvé za čtyři roky snížila úrokovou sazbu. Američtí a čínští vyjednavači o víkendu vedli „konstruktivní“ diskuse o hlavních obavách obou stran ohledně obchodní dohody.