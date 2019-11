Čína chce investovat miliardy do akcií Saudi Aramco | E15.cz

Čína zvažuje, že investuje pět až deset miliard dolarů (až 230 miliard korun) do akcií saúdskoarabské ropné společnosti Saudi Aramco, které se Rijád chystá prodat v primární veřejné nabídce (IPO). S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg.

Peking by podle ní investoval prostřednictvím několika státních firem, mezi nimiž je také investiční fond iniciativy nové Hedvábné stezky. Saúdskoarabská ani čínská strana věc nekomentovaly.

Saudi Aramco je nejziskovější firmou na světě a v neděli oznámila, že dostala povolení vstoupit na burzu v Rijádu. Experti zatím nemají jasno v tom, jaká by mohla být hodnota firmy, odhady se pohybují od 1,2 bilionu do 2,3 bilionu dolarů. Saúdský podnik by podle zdrojů agentury Reuters mohl na burze nabídnout dvě procenta akcií. Získat by tak podle hrubých odhadů mohl kolem 30 miliard dolarů.

Cena akcií Saudi Aramco pro vstup na burzu bude podle zdrojů Reuters stanovena 5. prosince, obchodovat s akciemi se na burze v Rijádu začne 11. prosince.

Zájem o investici do primární veřejné nabídky Saudi Aramco v minulých měsících projevila i čínská státní petrochemická společnost Sinopec a státní investiční fond China Investment Corporation (CIC). Jednání ještě nejsou uzavřena. O společnostech a částkách určených k investici rozhodne podle zdrojů Bloombergu čínská vláda.

Investice čínských státních podniků do primární nabídky Saudi Aramco by utužily vztahy mezi Pekingem a Rijádem a mohly by přispět k úspěšnému vstupu firmy na burzu.

Bankéři saúdské vládě řekli, že investoři firmu pravděpodobně ohodnotí na 1,5 bilionu dolarů, uvedl Reuters. Když korunní princ Muhammad bin Salmán před téměř čtyřmi lety poprvé zmínil, že by Rijád mohl prodat část akcií Saudi Aramco, řekl, že hodnotu celého podniku vidí kolem dvou bilionů dolarů. Podle agentury Bloomberg je ale nyní připraven akceptovat i hodnotu 1,6 bilionu až 1,8 bilionu dolarů.

Fond nové Hedvábné stezky byl založen v roce 2014 s počátečním kapitálem 40 miliard dolarů. Čínská vláda do něj později vložila dalších 14 miliard dolarů, uvádí web fondu.

Projektem nové Hedvábné stezky se Peking snaží zlepšit vzájemný obchod a zvýšit investice s většinou zemí Asie i dalších světadílů. Propojit má Asii, Evropu a Afriku pomocí sítě železnic, přístavů a další infrastruktury. Inspirací projektu je starověká a středověká trasa, která vedla z východní Asie přes Střední Asii do Středomoří. Některé západní země ale poukazují na nedostatečnou transparentnost čínské iniciativy a podezírají Peking, že si chce jejím prostřednictvím hlavně upevňovat moc.