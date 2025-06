Novou ministryní spravedlnosti bude Eva Decroix

Eva Decroix, rozená Štěpánková, je česká politička, právnička a podnikatelka s výrazným mezinárodním přesahem. Narodila se 26. května 1982 v Ostravě. Vysokoškolské studium zahájila na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru francouzština–čeština, které však přerušila a odešla za manželem do Francie. Tam absolvovala právní vzdělání na Université de Bretagne Sud a Université Lille II. Po návratu do České republiky se stala advokátkou a v Jihlavě si otevřela vlastní advokátní kancelář. Je také zapsanou mediátorkou a věnuje se alternativnímu řešení sporů. V letech 2020 až 2024 navíc vystudovala doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde v červnu 2024 obhájila disertační práci a získala titul Ph.D. v oboru občanské právo.

Kryptoměnová kauza

Kryptoměnu daroval ministerstvu spravedlnosti Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Ministerstvu daroval 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila. Resort přijal bitcoiny za miliardu korun. Ministerstvo kryptoměny prodalo v aukcích za skoro miliardu korun. Podle něj bylo vše v souladu s právem.

Blažek řekl, že nevidí nic nelegálního ani neetického na tom, že ministerstvo přijalo bitcoiny za miliardu korun od muže odsouzeného za obchod s drogami. Soudy podle něj neprokázaly, že kryptoměna pocházela z trestné činnosti. Pokud by k takovému závěru dospěly v budoucnu, peníze by stejně zabavily a odvedly do státního rozpočtu, řekl. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že věří v to, že dar od obchodníka s drogami byl v souladu s legislativou. Blažek se po dohodě s premiérem Fialou rozhodl kvůli kauze s bitcoiny podat demisi, na síti X napsal, že nechce poškozovat pověst vlády ani vládní koalice.

Fiala uvedl, že je přesvědčen o tom, že Blažek konal v případě sporné dražby bitcoinů v dobré víře. Koaliční lídři označili Blažkovu demisi za správnou, ocenili i jeho práci. Opozice má Blažkovu demisi za jediné možné rozhodnutí.