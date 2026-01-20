CPI dál rozprodává majetek. Kanceláře v Jindřišské koupila rakouská skupina
- CPI Property Group prodala kancelářskou budovu v centru Prahy za stovky milionů korun, kupcem je rakouská skupina ATL Immoinvest.
- Prodej je součástí širšího rozprodeje majetku, kterým skupina Radovana Vítka snižuje dluhy po velkých akvizicích z roku 2022.
- CPI letos plánuje další prodeje nemovitostí v řádu stovek milionů eur, zatímco její tržby i provozní zisk klesají.
Skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka prodala za stamiliony korun kancelářskou budovu v centru Prahy. Novým majitelem se stala Ankar Real Estate, která spadá pod rakouskou realitní skupinu ATL Immoinvest. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Vítkova skupina v posledních letech rozprodává svůj majetek, aby snížila dluhy, které si vytvořila převzetím rakouských realitních společností S Immo a Immofinanz v roce 2022.
Konkrétní hodnotu transakce kancelářské budovy v Jindřišské ulici 16 společnosti nekomentovaly. Odborníci ale pro Seznam zprávy ocenily stavbu na 600 milionů korun. Budovu ale podle serveru převzal ATL Immoinvest spolu se závazky, celkovou hodnotu tak znalci vyčíslili na 341,5 milionu korun. Podle jiných zdrojů serveru je ale kupní cena budovy zhruba 30 milionů eur (729 milionů korun).
První nemovitost v Praze
Skupina ATL Immoinvest získala nákupem kanceláře svou první nemovitost v Praze. „Součástí našeho strategického plánu jsou i další investice, které budeme realizovat postupně. Cílem ATL Immoinvest je vytvořit v České republice kvalitní a vyvážené realitní portfolio,“ řekl Seznam Zprávám Filip Rosa, výkonný ředitel skupiny, která působí také na trzích v Rakousku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a Bulharsku.
Za převzetí rakouských realitních společností S Immo a Immofinanz dala Vítkova skupina 3,4 miliardy eur (přes 82 miliard korun), přičemž 2,7 miliardy financovala překlenovacím úvěrem. Proto v minulém roce rozprodala nemovitosti v hodnotě 1,1 miliardy eur (zhruba 27 miliard korun). V prodejích pak plánuje pokračovat i v letošním roce.
Na začátku letošního roku má skupina podle Seznam Zpráv uzavřít smlouvy na nákup nemovitostí v hodnotě 65 milionů eur (necelých 1,6 miliardy korun). Prodej dalších nemovitostí za více než 600 milionů eur (14,6 miliardy korun), včetně tří transakcí za více než 100 milionů eur, je v pokročilé fázi jednání. Za celý rok Vítkova skupina plánuje prodat reality za 500 až 750 milionů eur (zhruba 12 až 18 miliard korun).
Loni skupina prodala například hotel Marriott ve Vídni za více než 100 milionů eur, kancelářské centrum v Bratislavě nebo developerský projekt v Londýně. Na začátku letošního roku pak prodala za účetní hodnotu polovinu brownfieldu v pražských Bubnech skupině J&T.
Od ledna do konce září roku 2025 klesl CPI Property Group po úpravě konsolidovaný hrubý provozní zisk (EBITDA) o 9,2 procenta na 540 milionů eur (přes 13 miliard korun). Celkové tržby se snížily o 14 procent na 1,04 miliardy eur.