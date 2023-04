Crestyl postaví za miliardy městečko uprostřed pražských lesů | e15.cz

Developerská a investiční skupina Crestyl je krok od přestavby průmyslového a logistického areálu Šárka Business Park v Praze. Na místě bývalého průmyslového areálu Aritma postaví bydlení pro stovky lidí za zhruba čtyři miliardy korun. Rezidenční projekt Šárka, o jehož podobě vedl developer několik let diskuze s obyvateli a radnicí Prahy 6, získal v únoru pravomocné územní rozhodnutí. Samotná výstavba začne příští rok.

Na pozemcích, kde se dnes nacházejí sklady, výrobní haly a kanceláře, postaví Crestyl 18 takzvaných viladomů s 224 byty, šest rodinných domů u hranice s lesem, dále mateřskou školu a prostory pro služby a obchody. „Naším záměrem je nahradit současný uzavřený průmyslový areál klidnou a volně přístupnou rezidenční čtvrtí se zelení, protože u všech našich projektů klademe důraz na veřejný prostor. Takto jsme přistoupili i k tomuto místu a celý projekt jsme připravili tak, aby respektoval své okolí a přirozeně se propojil se šáreckým lesem,“ vysvětluje ředitel společnosti Crestyl Simon Johnson.

O přestavbě bývalého průmyslového areálu se vedly v Praze 6 v posledních letech rozsáhlé diskuze. Developer o budoucí podobě jednal s komunálními politiky, spolky a s dalšími občany. Výsledkem je dohoda, která je podle vedení městské části výrazně výhodnější pro Prahu 6, než kdyby se developer striktně držel pravidel pražských kontribucí. Tedy pravidel, která stanovují, jak se má developer v rámci výstavby svého projektu podílet na rozvoji území. „Podařilo se dojednat, že investor vedle samotné výstavby bytů poskytne poměrně rozsáhlé kompenzace, z nichž místní budou moci těžit. Je to velice cenná dohoda, za níž chci všem účastníkům poděkovat,“ komentoval dohodu s Crestylem starosta Prahy 6 Jakub Stárek.

Součástí areálu se tak konkrétně stane nová mateřská škola pro 50 dětí, kterou Crestyl po kolaudaci bezúplatně převede do vlastnictví obce. Vedle školky a zastávky MHD pak společnost vybuduje samostatnou budovu, která bude určená pro veřejné služby. Cílem je tyto prostory pronajmout například pro obchod, ordinace lékařů nebo třeba kavárnu. Na okraji areálu vedle lesa pak vznikne nové dětské hřiště a sportoviště.

Developer se má na základě dohody podílet také na řešení komplikované dopravní situace. Vokovice dlouhodobě tíží průjezd převážně středočeských automobilů – řidiči často využívají místní komunikace, aby se vyhnuli Evropské třídě. Na náklady investora má proto vzniknout inteligentní systém řízení provozu, který umožní regulaci vjezdu do Vokovic. Crestyl také finančně přispěje na rekonstrukce některých křižovatek.

Projekt Šárka bude cílit na bohatší kupce. Všechny byty budou mít velké terasy, balkony nebo předzahrádky. Součástí komplexu bude i několik luxusních penthousů. U vstupu do areálu Crestyl vytvoří pro obyvatele společnou recepci. Autorem návrhu budov je architektonická kancelář Loxia, pod veřejným prostorem je podepsáno studio Šmídová Landscape Architects.

Architekti usilovali o to, aby projekt co nejvíce „prorůstal“ s okolním Šáreckým lesem. Okolo domů budou vysázeny rostliny místního typu, převážně borovice. Parkovací místa se budou soustředit pod zem.

Crestyl buduje projekty za téměř 30 miliard

Vizualizace developerského projektu Savarin v Praze 1, který vznikne podle návrhu architektonické kanceláře Heatherwick Studio.Autor: Crestyl

Crestyl působí na českém realitním trhu přes dvacet let a patří mezi největší developery, kteří mají záběr jak do rezidenčních, tak do komerčních projektů. V současné době se aktivně věnuje rozvoji více než patnácti lokalit po celém Česku s celkovou investiční hodnotou přesahující 1,2 miliardy eur (přes 28 miliard korun). Patří k nim nedávno dokončená čtvrť Dock v pražské Libni, nově vznikající čtvrť Hagibor u metra Želivského nebo největší developerský projekt v centru Prahy s názvem Savarin.

Rekonstrukce paláce paláce Savarin u Václavského náměstí začala loni. Crestyl také plánuje úpravy vnitrobloku a propojení ulic Na Příkopě, Jindřišské a Panské novým obchodním komplexem. Na novou část projektu aktuálně získává potřebná stavební povolení. Hlavní město jedná s developerem, že by ve zrekonstruovaném paláci v budoucnu mohla být umístěna Slovanská epopej Alfonse Muchy.