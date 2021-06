Developer CTP posiluje. Zvýšil příjmy z pronájmu i tržní podíl v Evropě | E15.cz

„Během prvních čtyř měsíců jsme stáli za 33 procenty všech nových pronájmů v regionu, což potvrzuje naši dominantní pozici na tomto silně dynamickém trhu. Rádi vidíme, že i naši nájemci pokračují v další expanzi a my spolu s nimi pokračujeme v rozšiřování naší sítě průmyslových parků ve všech devíti zemích,“ řekl Remon Vos, generální ředitel CTP.

Nově pronajatá plocha vzrostla v prvním čtvrtletí o 397 tisíc metrů čtverečních (pro srovnání ve stejném období minulého roku to bylo 184 tisíc metrů čtverečních). Skupina CTP má cíl do konce roku 2021 rozšířit své portfolio na 7,5 milionu metrů čtverečních a do dvou let na 10 milionů metrů čtverečních pronajímatelné plochy.

CTP v současnosti spolupracuje s více než 700 klienty. Ve výstavbě je nyní více než 1 milionů metrů čtverečních. Nejvíce se v současné době staví na území Česka, kde se staví více než polovina všech projektů. Během prvního čtvrtletí však CTP pokračovalo také v expanzi na první západoevropské trhy – konkrétně například do Nizozemska nebo Rakouska.

„Náš nedávný úspěšný vstup na burzu v Amsterdamu dokresluje i zájem investorů a jejich víra v náš obchodní model. Pandemie koronaviru a na ni navázané množství vládních opatření má na naše podnikání jen nepodstatný dopad, stejně tak i naše stavební činnosti probíhají bez přerušení,“ doplnil Richard Wilkinson, finanční ředitel CTP.

Společnost díky vstupu na burzu 25. března získala čisté výnosy ve výši 819 milionů EUR (necelých 21 miliard korun). Celkový počet nabídnutých akcií je 6,7 milionu, což představuje 17 procent všech akcií společnosti. Tržní kapitalizace v polovině května dosáhla 5,8 miliardy EUR (více než 147 miliard korun). Ještě dříve, letos v únoru, CTP vydalo svou třetí sadu zelených dluhopisů. Celkový objem všech zelených dluhopisů CTP tak dosáhl na 1,55 miliardy EUR (přes 38 miliard korun).