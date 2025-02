Česká investiční skupina Fidurock spustila nemovitostní fond, do kterého plánuje vložit své činžovní domy s nájemním bydlením. Začátkem roku se do fondu dostala první nemovitost, pětipatrová rezidence Čiklova na pražském Vyšehradě s jedenácti byty v hodnotě 200 milionů korun. Do konce roku plánuje Fidurock mít v novém fondu nemovitosti za miliardu korun.