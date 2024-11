Byznysová kariéra Davida Hauerlanda je už od doby jeho studií spojena s nemovitostmi a posléze financemi. Zažil pracovně dobu před velkou realitní krizí v roce 2008 a vzpomíná na ni jako na zlatou éru, v níž se každý velký úspěch slavil vínem. Tehdy ještě netušil, že o pár let později bude spolumajitelem nemovitostní investiční skupiny Fidurock a s ní jednu vinici koupí. Dokonce ve Slovinsku. A zužitkuje tam vše, co se v byznysu naučil. Právě nyní startuje v jeho režii velká přeměna vinařství Zlati Grič produkující nejpopulárnější vína ve Slovinsku.

Mohykán Konjičan

Je to osmdesát hektarů v malebné krajině blízko města Slovenske Konjice, kde se réva pěstuje osm set let. Kombinace mnoha slunečných dnů, alpského a panonského podnebí – zejména u svahů Pohorje a Konjiška gora, dávají vínům ze středně těžké písčité půdy neopakovatelný charakter.

Co si budeme říkat, ono nejpopulárnější slovinské cuvée Konjičan prodávané v litrových lahvích úplně neodráží potenciál onoho místa, byť ho obchodně dobře saturuje. Stejně tak tři apartmány o celkem deseti lůžkách nejsou ničím, co by krásu vinařství přiblížilo širší veřejnosti. Přitom vinice leží v krajině jen pár minut cesty od hlavního tahu mezi Mariborem a Lublaní a je ideální zastávkou při cestě k moři do Chorvatska.

Když David Hauerland a jeho partneři viděli tyto výchozí body, bylo jim hned jasné, že potenciál vinice Zlati Grič chtějí a dokážou pozvednout. „S vínem je to jako s věkem. Člověk k té zamilovanosti musí dozrát,“ komentuje jejich rozhodnutí. Protože už vinice byla v českých rukou, dohoda byla snadná a její bývalý majitel, Robert Schönfeld, zakladatel a předseda představenstva RSBC Group, projekt majitelům Fidurocku prodal.

Pak následovala řada měsíců, kdy noví majitelé zkoumali potenciál místa, sháněli odborníky a konzultanty, aby jim poradili, jak tuhle lahev co nejopatrněji otevřít. „Protože z developmentu vím, že každé špatné rozhodnutí na začátku vás stojí hodně peněz na konci,“ říká Hauerland.