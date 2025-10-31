GALERIE: Podívejte se na všechny odstíny budovy, která nahradí Transgas. Vyjde na 3,5 miliardy
Vnitroblok mezi pražskou Vinohradskou a Římskou ulicí, kde stál ještě před pár lety Ústřední dispečink tranzitního plynovodu známý též jako Transgas, vyplní stavbaři PSN a Penta budovou o dvou podobách. Směrem do Vinohradské půjde o moderní prosklenou část, na druhé straně bude mít světlou fasádu.
Soubor domů Transgas zakončoval ještě před pár lety pražskou Vinohradskou ulici u Muzea. Šest let je na lukrativním pozemku prázdno, budova ze sedmdesátých let šla k zemi, pozemek později odkoupili společně developeři Penta a PSN. Do konce roku 2028 by na Vinohradské s popisným číslem 8 měl vzniknou nový polyfunkční dům za 3,5 miliardy korun. Podívejte se, jak bude nový projekt vypadat ze všech úhlů.
Namísto tří objektů tu vznikne jeden, který zahrne ze tří čtvrtin byty, budou tu ale také kanceláře, obchody či restaurace. „Vznikne tu mimořádná zástavba té nejvyšší kvality, která bude respektovat charakter Vinohrad, zároveň ale přinese moderní architekturu a důraz na kvalitní veřejný prostor,“ říká k tomu David Musil, vedoucí ředitel Penta Real Estate.
Za návrhem budovy stojí architektonické studio Jakub Cigler architekti, které vyplnilo vnitroblok mezi Vinohradskou a Římskou dvěma různými podobami. Směrem do Vinohradské jde o prosklenou budovu, která se směrem do výšky zužuje. A tam budou kanceláře. V zadní části projektu, je projekt o poznání klidnější, tvoří ho světlá fasáda a nacházet se tady budou byty.
Původně chtěl na místě stavět developer HB Reavis, který také nechal někdejší Transgas zbořit. Postavit tu chtěl kancelářskou budovu, nakonec ale od něj pozemek za 870 milionů koupila PSN. Ta pak společně s Pentou konzultovala s městem architektonickou studii.
Od Vinohradské až na Florenc
Pro Pentu dává zapojení se do tohoto projektu smysl i kvůli dalším plánům, které na území má. Kousek od Vinohradské, konkrétně na konci Italské ulice směrem na Žižkov vystavěla společnost komplex domů nazvaných Churchill. A právě mezi obě budovy směřuje nyní Penta svoje největší snažení, kterým je zastřešení hlavního nádraží podobně jako na vedlejším Masarykově. Na vzniklé platformě pak chce postavit nový kus města.
Penta by tak proměnila v Praze podstatnou část centra, která by směřovala od Vinohradské přes hlavní nádraží k Churchillovi a také k Masarykovu nádraží, kde už postavila vedle Florentina také budovu Masaryčka od studia Zaha Hadid. Aktuálně Penta připravuje projekt, který se týká území za Masarykovým nádražím, tedy Florence, kde by měla vzniknout celá nová čtvrť. V plánu je vybudovat od Prašné brány až do Karlína novou gastronomickou lokalitu a pulsující bulvár.
Co se Transgasu týče, budova ze sedmdesátých let odstartovala debatu o bourání předrevolučních staveb. Byla snaha dílo architektů Jindřicha Malátka, Iva Loose, Zdenka Eisenreicha a Václava Aulíka prohlásit za památku, k tomu ale nedošlo, i proto bylo nakonec možné Transgas zbourat. Podobný osud měla například i Ústřední telekomunikační budova na Žižkově, na jeho místě chce Central Group stavět projekt od Evy Jiřičné.
