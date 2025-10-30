Náhrada za Transgas odhalena. Penta s PSN získaly klíčové povolení pro stavbu na Vinohradské
Developerské společnosti Penta Real Estate a PSN získaly územní rozhodnutí pro dlouho připravovaný projekt Vinohradská 8, který má proměnit území bývalého areálu Transgasu mezi Vinohradskou třídou a Římskou ulicí. Na místě vznikne smíšený komplex zahrnující byty, kanceláře i prostory pro obchody a restaurace. Celkové investice dosáhnou zhruba 3,5 miliardy korun, dokončení se plánuje na druhé čtvrtletí roku 2028.
Na místě vznikne smíšená zástavba kombinující bydlení, kanceláře, obchody a restaurace. Podle vítězného návrhu ateliéru Jakub Cigler Architekti má jít o architekturu, která bude respektovat charakter okolních Vinohrad, ale zároveň přinese do lokality moderní městský život a otevřený veřejný prostor.
„Vinohradská 8 je místo, které bylo dlouho uzavřené po předchozím majiteli a nyní se promění v otevřenou a zelenou část města,“ uvedl David Musil, ředitel Penta Real Estate pro Českou republiku. „Nepůjde jen o kanceláře, ale o skutečný prostor pro život. Dvě třetiny projektu budou tvořit byty pro lidi – vznikne mimořádná stavba nejvyšší kvality, která bude respektovat charakter Vinohrad a přinese důraz na kvalitní veřejný prostor.“
Demolici Transgasu provázely emoce
Nová zástavba nahradí tři brutalistní budovy ze 70. let, které nechal původní vlastník zdemolovat. Podle developerů bude nový komplex výrazně lépe zapadat do blokové struktury Vinohrad a zlepší průchodnost celého území pro pěší. Na nově vzniklých veřejných prostranstvích se počítá i s zeleňí a uměleckými instalacemi.
Několik desítek Pražanů protestovalo proti zbourání budovy Transgas |
„Projekt Vinohradská 8 navazuje na dlouhodobou snahu PSN rozvíjet hodnotná místa v centru Prahy s respektem k jejich historii i současným potřebám,“ doplňuje Max Skala, jednatel PSN. „Partnerství s Pentou Real Estate považujeme za přirozené – spojení našich zkušeností umožní vznik projektu, který bude důstojným nástupcem původního areálu Transgasu a přinese do lokality nový život a energii.“
Z urbanistického hlediska má být projekt přirozeným propojením mezi Vinohrady a širším centrem Prahy. „Je to příležitost ukázat, že i velký městský projekt může být zároveň citlivý, elegantní a živý,“ říká Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN.
Kanceláře, byty i veřejný prostor
Ve směru do Vinohradské třídy vznikne 7 500 metrů čtverečních kancelářských prostor ve standardu LEED Gold, které cílí na náročné nájemce hledající reprezentativní adresu v centru města. V přízemí budov se počítá s obchody, službami a restauracemi na ploše 1 400 metrů čtverečních.
„Projekt vznikne na strategické křižovatce městských částí Praha 1 a Praha 2, kde bude představovat významnou dominantu a symbolickou bránu do Vinohrad. Tato butiková kancelářská budova nabídne pracovní prostředí nejvyššího standardu v jedné z nejžádanějších lokalit hlavního města,“ uvedl Miloš Kocián, Senior Leasing Manager Penta Real Estate. Podle něj jde v kontextu současné nízké výstavby kancelářských projektů o výjimečnou příležitost pro firmy, které plánují relokaci svých sídel po roce 2028.
Téměř dvě stovky bytů v klidném vnitrobloku
Vnitroblok projektu nabídne téměř 200 nových bytů, od menších jednotek až po luxusní penthousy s výhledem na Prahu. Podle developerů půjde vzhledem k lokalitě o byty nejvyšší kvality, vybavené prémiovými materiály jak v exteriérech, tak v interiérech bytů a společných prostor. „Na Vinohradech vznikají nové byty jen ojediněle, proto očekáváme velký zájem,“ uvádí Penta. Byty v nejvyšších patrech se podle odhadů zařadí mezi nejdražší novostavby v Praze.
Demolice budovy Transgas započala v roce 2019. Penta a PSN nyní získala územní rozhodnutí na nový projekt. |
Součástí projektu bude podzemní garážové stání s možností nabíjení elektromobilů, zajišťující komfortní parkování pro rezidenty i kancelářské nájemce.
Strategická poloha a dopravní dostupnost Vinohradská 8 se nachází v lokalitě s vynikající dopravní dostupností – v docházkové vzdálenosti jsou dvě linky metra, tramvaje i pražské hlavní nádraží. Zároveň má být prostor koncipován tak, aby vytvořil klidnou oázu uprostřed rušného centra města.
V blízkosti se nachází široká nabídka kulturních institucí, restaurací, obchodů i míst pro sport a relaxaci, stejně jako rozsáhlé městské parky.
Transgas: Brutalistní skvost ze 70. let
Současný projekt navazuje na místo, kde v 70. letech vznikl výrazný brutalistní komplex Transgas. Stavby dokončené v roce 1978 sloužily jako ústředí pro dispečink tranzitního plynovodu a ministerstvo paliv a energií. Architekti Václav Aulický, Ivo Loos, Jindřich Malátek a Jiří Eisenreich tehdy vytvořili jedno z nejvýraznějších děl technicistní architektury v Praze. Po roce 2015 se začala vést intenzivní debata o jeho zachování či přestavbě. Odborníci i část veřejnosti usilovali o prohlášení budovy za kulturní památku, ministerstvo kultury to ale v roce 2017 odmítlo. Následovaly demonstrace a protestní akce architektů a aktivistů, kteří upozorňovali na architektonickou hodnotu komplexu. Navzdory snahám o záchranu byl Transgas na počátku roku 2019 zbourán, čímž v centru Prahy vznikla rozsáhlá proluka, která nyní čeká na svou novou podobu.