Lovecký zámek Dřevíč po Schwarzenbergovi změnil majitele. Nemovitost získala rodina spolumajitele Tipsportu
- Historický lovecký zámek v křivoklátských lesích byl prodán za částku výrazně vyšší než původní nabídka.
- Novým vlastníkem se podle katastru stala dcera jednoho z významných akcionářů sázkové skupiny Tipsport, píšou Hospodářské noviny.
- Objekt s bohatou historií má podle dostupných informací sloužit jako soukromá rezidence.
Lovecký zámek Dřevíč v křivoklátských lesích, kde v minulosti pobýval politik a diplomat Karel Schwarzenberg, má nového vlastníka. Barokní objekt s přilehlým pozemkem o rozloze přibližně 25 hektarů byl od loňského roku nabízen realitní kanceláří Svoboda & Williams, zaměřenou na prodej prémiových nemovitostí. Původně stanovená cena 65 milionů korun byla podle dostupných informací nakonec výrazně překročena.
Po smrti Karla Schwarzenberga v roce 2023 přešel zámek na základě darovací smlouvy na Roberta Schmiedlehnera, pracovníka muzea zaměřeného na zinkenbašské malířství poblíž Salcburku. Některá média spekulovala o jeho příbuzenském vztahu se Schwarzenbergem.
Na konci minulého roku Schmiedlehner nabídl nemovitost k prodeji. Podle zjištění Hospodářských novin zámek získala rodina podnikatele Jaroslava Noska, spolumajitele berounské sázkové společnosti Tipsport. V katastru nemovitostí je jako nová majitelka uvedena jeho dcera Jana Nosková. Kupní cena se podle informací redakce měla pohybovat kolem 100 milionů korun a objekt má sloužit jako soukromé sídlo.
Společnost Tipsport má celkem 13 akcionářů a Jaroslav Nosek patří mezi ty nejvýznamnější. Podle žebříčku e15 se s odhadovaným majetkem 17 miliard korun v loňském roce řadil přibližně na 39. - 41. místo mezi nejbohatšími Čechy a Slováky.
Nosek je známý tím, že své soukromí důsledně chrání. Nikdy neposkytl veřejný rozhovor a neexistuje ani jeho oficiální fotografie. K transakci se nevyjádřil ani mluvčí společnosti Tipsport Václav Sochor, který uvedl, že firma nekomentuje soukromé aktivity svých akcionářů.
Rekonstrukce zámku
Zámek Dřevíč zakoupil Karel Schwarzenberg v roce 1991 a financoval jeho rozsáhlou rekonstrukci. Podle údajů uvedených v realitním inzerátu má budova špaletová okna, dřevěné podlahy ve všech obytných místnostech a vstupní dveře navržené architektem Bořkem Šípkem.
Významnou událostí spojenou se zámkem bylo podepsání takzvané Dřevíčské výzvy v březnu 1999. Šlo o občanskou iniciativu, která kritizovala tehdejší stav české ekonomiky a předkládala návrhy na její oživení. Mezi signatáři byli kromě Schwarzenberga také ekonomové a manažeři jako Vratislav Kulhánek, Jiří Kunert, Jan Macháček, Zdeněk Tůma či Miroslav Zámečník. Politické strany ČSSD a ODS, které tehdy uzavřely opoziční smlouvu, však iniciativu odmítly a postupně ztratila širší pozornost.