Developerská a investiční skupina Crestyl představila ve čtvrtek projekt na kancelářskou budovu BOKA na pražském Pankráci. Ta by měla vyrůst na místě dvou starých objektů mezi stanicemi metra Pankrác a Pražského povstání, jejichž zbourání plánuje developer na druhou polovinu letošního roku. Novostavbu za 1,5 miliardy korun chce dokončit během roku 2027. Půjde tak o první větší komerční projekt na Pankráci za posledních několik let.

Developer zatím nemá uzavřenou smlouvu s žádným nájemcem, počítá ale s tím, že to stihne ještě před začátkem výstavby projektu a podle mluvčího skupiny Crestyl probíhají „intezivní jednání“. Samotná výstavba má přímo navazovat na demolici stávajících budov. „Tyto dva staré objekty jsou již vyklizeny,“ dodává Micka.

Novostavba bude sloužit převážně pro kanceláře s obchodními prostorami. „Přestože se v tomto případě nejedná o rozsáhlý projekt, vidíme v něm obrovský potenciál,“ říká obchodní ředitelka pro komerční nemovitosti skupiny Lenka Preslová. Kancelářské interiéry budovy přizpůsobí developer zájemcům o pronájem – dostatek prostor chce nabídnout velkým firmám s tisícovkou zaměstnanců, dispozice o 11 tisících metrech čtverečních ale podle Preslové nabízí i možnost rozdělit patra na menší jednotky pro více firem.

Kancelářská budova BOKA na pražském Pankráci. | Crestyl

Směrem do ulice Na Pankráci k tramvajové zastávce Kotorská vznikne na ploše 3700 metrů čtverečních přízemní obchodní pasáž, v suterénu developer počítá se supermarketem. Budovou by měla procházet veřejná pasáž, která umožní průchod z hlavní silnice směrem k bytovým domům v sousedství. Směrem do obytné čtvrti Crestyl počítá s kaskádovitou fasádou s obytnými terasami. „Horní terasa na střeše je plánovaná jako společná pro všechny nájemce budovy, další v nižších patrech jsou pak součástí konkrétních přiléhajících nájemních prostor,“ říká Micka.

Na ploše 3700 metrů čtverečních vznikne přízemní obchodní pasáž a suterénní supermarket. | Crestyl

Developer chce při výstavbě splnit ekologickou certifikaci Leed Platinum, která počítá s využitím udržitelných materiálů, rekupera a dešťové vody. „V objektu se proto počítá s akumulační i retenční nádrží, dešťová voda bude využívána nejen na závlahu, ale i na splachování. Vytápění a chlazení bude zajištěno alternativním zdrojem energie. Navíc budou na střeše umístěny fotovoltaické panely,“ vysvětluje Jaromír Krb, ředitel developmentu společnosti Crestyl. Součástí fasády má být zeleň.

Loni rostly investice do komerčních nemovitostí

Loni investice do komerčních nemovitostí v Česku meziročně vzrostly o desítky procent a pohybovaly se okolo 1,8 miliardy eur, tedy zhruba 45 miliard korun. Šlo tak o druhou nejvyšší sumu za posledních pět let. V letošním roce by pak investice podle dat realitně-poradenských společností měly být ještě vyšší a mohly by se pohybovat okolo předcovidového průměru 63 miliard korun.

V případě kancelářské budovy BOKA jde o první větší komerční výstavbu na Pankráci za posledních pět let. V roce 2020 zde vyrostla budova Parkview od společnosti Skanska Property. Skanska nyní na Pankráci zvažuje výstavbu dalšího projektu – Key Pankrác, který je ale velikostně oproti projektu BOKA od Crestylu více než dvojnásobný. Crestyl v posledních letech v Praze stojí například za rekonstrukcí paláce Savarin kousek od pražského Václavského náměstí, polyfunkčním areálem Hagibor na Praze 10 nebo kancelářskými budovami Dock mezi Palmovkou a Holešovicemi.

Praha 4, kde vyroste kancelářská budova BOKA, v současnosti prochází proměnou zejména v okolí metra. Kvůli rekonstrukci stanice Pankrác, která navazuje na přípravu přestupu pro novou linku D a výměnu eskalátorů a výtahů, musí lidé z okolí využívat náhradní dopravu. Stanice Pankrác bude uzavřená přibližně rok. Od konce loňska je zde v provozu prodloužená tramvajová trať k obchodnímu centru Arkády Pankrác, odkud tak cestující mohou přejet na sousední Pražské povstání.