Šmejc buduje balkánského šampiona v distribuci zdravotnických prostředků. Do skupiny kupuje bulharskou firmu
- Jeden z nejbohatších Čechů buduje na Balkáně nový byznysový kolos.
- Další strategická akvizice mu zajistí rozhodující vliv tam, kde mu dominance dosud unikala.
- Chystanou transakcí se stane největším hráčem v Bulharsku a lídrem už bude hned na čtyřech trzích.
Společnost Magna MedTech Group, jejímž majoritním vlastníkem je česká skupina Emma Capital Jiřího Šmejce, kupuje vetšinový podíl v bulharské firmě RSR. Ta kromě Bulharska působí také v Severní Makedonii, Rumunsku, Chorvatsku nebo čerstvě i v Albánii, přičemž dováží a distribuuje lékařské a laboratorní vybavení od tradičních výrobců z Velké Británie, USA, Francie, Německa, Španělska, Jižní Koreje a dalších zemí. Podle informací e15 bulharská firma s třicetiletou tradicí ročně utrží 75 milionů eur, asi 1,5 miliardy korun.
Obchod, který ze skupiny Magna MedTech Group učiní lídra na bulharském trhu, ještě musí schválit příslušné povolovací úřady. Emma Capital, jež podle dohody získá 70procentní podíl, jeho dokončení očekává v létě.
Nová noha byznysu
„Díky akvizici se staneme lídrem v sektoru distribuce zdravotnických zařízení už ve čtvrté zemi, tedy v Srbsku, Rumunsku, Černé Hoře a v Bulharsku. Z našeho pohledu se jedná o pokračování budování skupiny Magna MedTech Group, kterou stavíme jako dlouhodobou investici; distribuci zdravotnických přístrojů už dnes chápeme jako plnohodnotný čtvrtý pilíř našeho podnikání,“ komentuje transakci mluvčí společnosti Pavel Zuna. Emma Capital vedle tohoto segmentu rozvíjí investice také v gamingu, energetice a e-commerce.
