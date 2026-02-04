Významný realitní obchod v centru Brna. Investor přebírá areál na Lidické
- Fidurock získal kancelářský komplex v Lidické ulici včetně historického Kellerova paláce.
- Areál dosud využívají energetici ze skupin EG.D a E.ON, po jejich odchodu má projít přestavbou.
- Investor plánuje vznik zhruba 250 bytů, projekt míří primárně na prodej.
Nemovitostní skupina Fidurock rozšiřuje své portfolio v Brně. Od distribuční společnosti EG.D ze skupiny E.ON koupila kancelářský areál v Lidické ulici 36, jehož součástí je také historický Kellerův palác. Investor plánuje přeměnu stávajících administrativních prostor na rezidenční projekt s přibližně 250 bytovými jednotkami.
„Zatímco většinu našich činžovních domů po rekonstrukci držíme pro následný pronájem, ať už přímo v majetku skupiny, nebo prostřednictvím našeho rezidenčního fondu, připravovaný projekt v Lidické bude od začátku koncipovaný k prodeji. Zájem o kvalitní bydlení v centrech měst, zvláště pak v dynamicky rostoucí Praze a Brně, je čím dál vyšší. Kellerův palác se navíc nachází doslova pár minut chůze od historického centra Brna, což z něj činí exkluzivní adresu,“ říká David Hauerland, spolumajitel a Managing Director nemovitostní investiční skupiny Fidurock. Dodává, že detailní plány jeho skupina představí později.
Kellerův palác čeká proměna
Energetické společnosti mají budovy využívat do letošního září, kdy se plánují přestěhovat do nové administrativní budovy. Do té doby zůstane areál v provozu jako kanceláře. Následně Fidurock zahájí přípravu kompletního redevelopmentu, který bude vyžadovat změnu územního i stavebního využití a získání příslušných povolení.
Celková plocha pozemků činí zhruba 10 tisíc metrů čtverečních, zastavěná plocha objektů je necelých 9 tisíc metrů. Přibližně polovina momentálně slouží jako kanceláře. Projekt v Lidické ulici je jedním z největších rezidenčních redevelopmentů, které Fidurock aktuálně připravuje, a na rozdíl od části portfolia skupiny má být od počátku určen k prodeji, nikoliv k dlouhodobému pronájmu.
Součástí areálu je Kellerův palác z konce 19. století, památkově hodnotná stavba, jejíž zachování a proměna budou klíčovým tématem celého projektu. Fidurock se v posledních letech zaměřuje právě na přestavby starších městských domů v Praze a Brně, často s kombinací rezidenční a investiční strategie.
Fidurock je česká nemovitostní investiční skupina zaměřená na rezidenční a komerční projekty, zejména na rekonstrukce a přestavby starších městských domů v centrech velkých měst. Ve svém portfoliu má desítky nemovitostí v Česku a na Slovensku s celkovou hodnotou okolo 10 miliard korun. Skupina kombinuje dlouhodobé pronájímání s developerskými projekty určenými k následnému prodeji, často v lokalitách s omezenou novou výstavbou.