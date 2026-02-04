Babiš: Prezident Turka nikdy nejmenuje, otázka je uzavřena
- Na Pražském hradě se ve středu ráno odehrálo jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
- Babiš po jednání oznámil, že se ruší formát koordinačních schůzek ústavních činitelů na Hradě.
- Premiér se také vyjádřil k požadavku Motoristů na nominaci poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Formát koordinačních schůzek ústavních činitelů, jak se odehrávaly na Pražském hradě v posledních letech, nebude pokračovat. Premiér Andrej Babiš po středečním jednání s prezidentem Petrem Pavlem novinářům řekl, že nadále bude o zahraniční politice jednat s hlavou státu sám. Prezident se bude s dalšími účastníky těchto schůzek scházet samostatně.
Dosavadní formát, kterého se vedle prezidenta a premiéra účastnili předsedové obou parlamentních komor a ministr zahraničí, podle Babiše nedával moc velký smysl. Zmínil, že zahraniční politiku projednává v koalici ANO, SPD a Motoristů.
Bývalý premiér Petr Fiala považuje zrušení schůzek ústavních činitelů na Pražském hradě ke koordinaci zahraniční politiky za naprosto špatné, napsal na síti X. Bojí se toho, že výsledkem bude chaos a ztráta váhy České republiky v zahraničí.
„Jako předseda vlády jsem si vždy zakládal na tom, že nejvyšší ústavní činitelé společně koordinují zahraniční politiku. Pokud chceme, aby nás v zahraničí brali vážně, musíme mluvit jedním hlasem - a to jsme přesně dělali. Netrvalo to ani dva měsíce a Andrej Babiš, (ministr zahraničí) Petr Macinka a (předseda Poslanecké sněmovny) Tomio Okamura toto zbořili. Obávám se, že výsledkem bude opět chaos a že nás nikdo nebude brát vážně. To je naprosto špatně," uvedl Fiala.
Vláda nechce konflikt
Po jednání, které vyvolaly události minulého týdne, kdy Pavel zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), premiér zopakoval, že chce situaci uklidnit. „Konstatovali jsme společně, že máme zájem, aby se situace ohledně těch různých výroků zklidnila," uvedl premiér a zopakoval, že vláda nemá zájem o nějaký konflikt.
O vyslání velvyslanců na zahraniční mise, které vláda zastavila kvůli nesouhlasu s nominacemi předchozího kabinetu, bude Babiš ještě jednat s prezidentem. „Vysvětloval jsem prezidentovi, že pro nás ti velvyslanci byli schváleni předčasně, podle našeho gusta je tam strašně moc politických nominantů," konstatoval. Nominace s Pavlem probere jednotlivě.
Premiér také zopakoval, že považuje za uzavřenou otázku jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Nestane se jím, odpověděl na dotaz novinářů. Jednání bezpečnostní rady se účastnil i Macinka. ČTK potvrdil, že po zrušeném letu do USA schůzku stihl.
Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává nový návrh předsedy vlády. Po dopolední schůzce to uvedl Pražský hrad v tiskovém prohlášení.
„Prezident zopakoval, že jeho rozhodnutí o nejmenování (poslance Motoristů) Filipa Turka ministrem je konečné. Je přitom přesvědčen, že nejmenování je zcela v souladu s ústavou a že své stanovisko dostatečně vysvětlil v dopise předsedovi vlády založeném na ústavněprávních argumentech. Jediná instituce, která by mohla rozhodnout o opaku, je Ústavní soud," stojí v prohlášení.
Textové zprávy od Macinky
V Macinkových zprávách jde o jmenování Turka ministrem životního prostředí, které Pavel odmítá. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, neplánuje se omluvit ani odstoupit. Opozice požaduje jeho rezignaci a vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu. Macinka ve zprávách reagoval na zrušení koordinační schůzky na Hradě. Prezident plánované jednání s předsedy obou parlamentních komor, premiérem a šéfem diplomacie minulé pondělí zrušil potom, co se členové vlády přes posunutí schůzky o hodinu na jednání nedostavili. Babiš se poté omluvil, zdržení vysvětlil zasedáním kabinetu v utajeném režimu.
Babiš minulý týden uvedl, že vláda ANO, SPD a Motoristů nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. Pokládá Macinkovy zprávy za nešťastně formulované, na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování Turka ministrem.