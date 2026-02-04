Kellnerová s dcerami posílají na Ukrajinu 170 milionů. Peníze míří na energetickou a sociální infrastrukturu
- Dar poputuje nadaci, která se soustředí na rychlou pomoc dětem a rodinám zasaženým válkou.
- Rodina Kellnerových tak reaguje na výpadky energií, se kterými se Ukrajina dlouhodobě potýká.
- Částka 170 milionů rodina uvolní ze své nadace.
Renáta Kellnerová společně s dcerami Annou, Larou a Marií se rozhodly zapojit do pomoci Ukrajině a prostřednictvím své nadace The Kellner Family Foundation okamžitě uvolní 170 milionů korun. Peníze jsou určeny na podporu ukrajinských civilistů, kteří po útocích na energetickou infrastrukturu čelí dlouhodobým výpadkům elektřiny, tepla i dodávek vody.
Dar poputuje nadaci Olena Zelenska Foundation, jež se soustředí na rychlou pomoc dětem a rodinám zasaženým válkou. Prostředky mají přispět ke zvýšení odolnosti klíčové sociální infrastruktury, především na pořízení generátorů, nabíjecích stanic, invertorů a baterií pro školy, nemocnice, domovy pro seniory a místní komunity.
Podpora pěstounům
Část peněz bude směřovat také na humanitární podporu pěstounských rodin pečujících o děti bez rodičů a na vybavení leteckých krytů i školních a předškolních jídelen v rámci iniciativy „Bezpečná škola“.
„Sbírka českých občanů z minulého týdne byla pro nás velmi inspirující. Ani my nedokážeme stát stranou a přihlížet tomu, jak lidé na Ukrajině bojují o základní potřeby, jako je teplo, světlo nebo pitná voda. Po konzultaci s panem prezidentem Pavlem jsme se rozhodly, že naši pomoc zaměříme na ty nejpotřebnější – děti ve školkách a školách, pacienty v nemocnicích, pěstounské rodiny nebo seniory. Je to to nejmenší, co pro ně v této těžké chvíli můžeme udělat,“ uvedla Renáta Kellnerová.
Rodinnou nadaci založili Renáta a Petr Kellnerovi s cílem přispívat ke změnám ve společnosti prostřednictvím kvalitního vzdělávání. Nadace podporuje české studenty na zahraničních univerzitách, uděluje stipendia studentům gymnázia Open Gate a rozvíjí čtenářství i pisatelství u žáků veřejných základních škol v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Od roku 2002 věnovala rodina Kellnerových prostřednictvím svých nadací na rozvoj vzdělanosti v České republice celkem 2,39 miliardy korun