Babišův střet zájmů má trhlinu: Správa Agrofertu může po konci vlády přejít na děti
- V momentě, kdy Andrej Babiš skončí ve vládě, správa jeho fondu, kam vložil Agrofert, přejde na jeho děti.
- Děti pak mohou Babišovi umožnit mít na něj opět vliv.
- Babiš nadále trvá na tom, že se mu akcie Agrofertu nikdy nevrátí a nebude z nich mít prospěch.
Premiér Andrej Babiš v prosinci překvapil a přinesl poměrně radikální řešení svého střetu zájmů, o který ho žádal prezident Petr Pavel jako podmínku toho, aby ho jmenoval premiérem. Řešením měla být „trustová struktura“, která mu měla nadobro a nevratně odepřít jakýkoliv přímý vliv na holding Agrofert. On ani nikdo z jeho blízkých neměl v budoucnu mít šanci jakkoliv ovlivnit fungování holdingu. Děti ho měly dostat do vlastnictví až po Babišově smrti.
Server Seznam Zprávy však upozornil na to, že podle statutu fondu přejde jeho správa na Babišovy děti v momentě, kdy Babiš skončí ve vládě nebo podá demisi. „Jedná se o fond s rádoby nezávislou správou, která po konci Babišova vládního angažmá přejde do rukou jím vybraných potomků. Ti pak mohou svému otci opět umožnit, aby měl vazby a vliv na koncern Agrofert,“ sdělil serveru ředitel Transparency International ČR David Kotora. Podle statutu se mají Babišovy děti při rozhodování o fungování fondu řídit „rodinným kodexem“, který ale součástí statutu není.
„Režim nezávislé správy automaticky skončí a rodinná správa začíná okamžikem, kdy zadavatel (Andrej Babiš, pozn. red.) není členem vlády nebo podá demisi,“ píše se v dokumentu.
Premiér podle Seznam Zpráv nepočítá, že by mezi vlastníky byl jeho první syn z prvního manželství Andrej Babiš mladší. Mezi takzvanými beneficienty tohoto fondu jsou uvedeny pouze tři ze čtyř Babišových dětí - Adriana Bobeková, Vivien Babišová a Frederik Babiš.
Babiš v úterý večer uvedl, že nadále trvá na tom, že se mu akcie Agrofertu nikdy nevrátí, nebude z nich mít žádný prospěch a do konce jeho života je nebudou vlastnit ani jeho potomci. „Celou přípravu řešení střetu zájmů jsem předal odborníkům a ti to nachystali tak, aby se o střet zájmů nemohlo jednat podle českých ani podle evropských zákonů. Chápu, že někteří lidé by mě nejraději připravili o veškerý majetek, ale tím se dostáváme opravdu zpět do režimu, ze kterého jsme se horko těžko před desítkami let vyhrabali,“ napsal Babiš.
Babiš je stále jediným akcionářem Agrofertu
Babišově verzi nenahrává ani to, že plán převodu majetku měl Babiš provést do 30 dnů od svého jmenování premiérem, které nastalo 9. prosince. Zatím ale zůstává jediným akcionářem Agrofertu. Koncem ledna premiér uvedl, že stále čeká na potvrzení dokumentů k převodu akcií ze třech unijních zemí. Z jeho úterního vyjádření vyplývá, že jeden získal. „Čekám na souhlas ještě dvou členských států, abych ty akcie vložil,“ řekl před poslanci.
Martin Kupka (ODS) zařadil Babišův nesplněný slib v podobě nevyřešeného střetu zájmů k důvodům, proč by vláda ANO, SPD a Motoristů neměla dostat důvěru. Babiše označil za dotačního predátora. Babiš na jedné straně spolu s vládou podle Kupky rozhoduje o dotačních titulech a na druhé straně jeho firmy stále ještě dotace čerpají. „Je to střet zájmů. Tentýž člověk nemůže být na obou stranách toho dotačního potrubí,“ řekl předseda občanských demokratů.
Babiš při jednání Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě v úterý zdůraznil, že Agrofert nyní žádné dotace nečerpá. Uvedl, že s převodem akcií holdingu do svěřenského fondu ještě čeká na souhlas dvou členských států Evropské unie.
Agrofert nečerpá dotace
„Agrofert nečerpá žádné dotace, protože jsem ještě nevložil akcie do toho fondu,“ řekl Babiš, který oznámil nevratný převod akcií skupiny do fondu RSVP Trust v prosinci.
Babiš podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) žádný zákaz stanovený zákonem o střetu zájmů neporušuje. „Držení akcií jako takových není podnikání. A stanovili to nikoli pouze zákonodárci, ale stanovila to i judikatura soudů,“ uvedl Tejc večer ve Sněmovně.
Fond založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Agrofertu patří třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v ČR zhruba 18 tisíc. Skupina patří k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.
Předseda ANO v prosinci oznámil, že na svěřenský fond nebude mít žádný vliv. V polovině ledna řekl, že bez vlivu bude i jeho rodina. Majetek má připadnout Babišovým dětem až po jeho smrti.