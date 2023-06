Nejhorší rok pro byty. Zlý scénář ČNB letos věští obří propad cen, trh se zatím drží | e15.cz

Byty mohou během letošního roku zlevnit až o šestnáct procent a z propadů cen se nemusí zotavit přinejmenším až do konce roku 2025. Takový je alespoň ten dramatičtější ze dvou aktuálních scénářů vývoje cen bytů podle České národní banky. Ani optimističtější varianta počítající pro příští rok s růstem v řádu jednotek procent ovšem ani zdaleka nemá přinést investorům do nemovitostí boom na úrovni pandemických let. ČNB své vyhlídky publikovala v červnové Zprávě o finanční stabilitě.