Pod mořem vzniká dopravní gigant. Severská země chce překonat světové rekordy jedinou stavbou
- Norsko buduje pod Boknafjordem nejdelší podmořský silniční tunel na světě.
- Stavba za 1,9 miliardy eur má výrazně urychlit dopravu i posílit ekonomiku západního pobřeží.
- Inženýři při ražbě řeší mimořádně složité geologické podmínky a pronikání mořské vody.
Norsko pokračuje ve výstavbě jednoho z nejambicióznějších dopravních projektů v Evropě. Pod hladinou Boknafjordu vzniká tunel Rogfast, který se po dokončení stane nejdelším podmořským silničním tunelem na světě. Stavba za zhruba 1,9 miliardy eur (přibližně 47 miliard korun) má odstranit jednu z největších dopravních překážek na západním pobřeží země a výrazně zrychlit spojení mezi významnými norskými regiony.
Tunel bude měřit přibližně 27 kilometrů a v nejhlubším místě povede téměř 400 metrů pod hladinou moře. Součástí projektu bude také nejhlouběji položená silniční křižovatka na světě. Podle norských projektantů jde o stavbu, která nemá ve světě obdoby nejen svou délkou, ale i technickou náročností.
Konec trajektů na hlavní trase
Projekt Rogfast je součástí rozsáhlé modernizace evropské silnice E39, která spojuje norské pobřeží od Kristiansandu až po Trondheim. Dnes musejí řidiči na této trase překonávat několik fjordů pomocí trajektů, mostů a kratších tunelů. To prodlužuje cestování, komplikuje logistiku a zvyšuje náklady na přepravu zboží.
Právě odstranění závislosti na trajektech je jedním z hlavních důvodů výstavby. Po dokončení projektu by se měla cesta mezi Kristiansandem a Trondheimem zkrátit z více než 21 hodin přibližně na deset hodin. Výrazně rychlejší spojení má prospět nejen běžným řidičům, ale především nákladní dopravě, jejíž intenzita v oblasti dlouhodobě roste rychleji než ve zbytku Norska.
Vláda od projektu očekává také posílení cestovního ruchu, lepší propojení regionů a vyšší konkurenceschopnost podniků na západním pobřeží. Rogfast je navíc prvním norským silničním projektem, který usiluje o certifikaci Klima+, jež hodnotí dopady staveb na životní prostředí.
Rekordní hloubka i čtyři jízdní pruhy
Podle společnosti Norconsult, která se na projektu podílí, bude Rogfast po dokončení držitelem hned několika světových rekordů. Půjde o nejdelší podmořský silniční tunel pro běžný provoz, nejdelší podmořský tunel se čtyřmi jízdními pruhy i nejhlouběji položený čtyřproudový silniční tunel na světě.
Součástí stavby bude také mimořádně hluboko umístěná silniční křižovatka. Odbočka do obce Kvitsøy povede prostřednictvím dvou kruhových objezdů umístěných přibližně 260 metrů pod hladinou moře. Toto řešení má zajistit vyšší bezpečnost i plynulejší dopravu například při údržbě nebo mimořádných událostech.
Největší překážkou je samotná příroda
Technická náročnost projektu však nespočívá pouze v jeho rozměrech. Inženýři se musí vypořádat s velmi komplikovanými geologickými podmínkami pod norským pobřežím. Tunel není budován z prefabrikovaných betonových segmentů uložených na mořském dně, ale razí se přímo skrz skalní masiv.
Právě geologie představuje jednu z největších výzev. Horniny pod fjordem jsou velmi proměnlivé a na krátkých úsecích se mohou výrazně lišit svou strukturou i pevností. Místy je skála stabilní, o několik metrů dál ale mohou stavebníci narazit na zóny rozdrcené dávnými geologickými pohyby. To znamená, že technologie i tempo ražby se musejí průběžně přizpůsobovat aktuálním podmínkám.
Další komplikací je mořská voda. Během prací ve velkých hloubkách pronikla voda do některých částí stavby. Dělníci proto využívají speciální izolační technologie, při nichž se do okolní horniny pod tlakem vstřikují materiály utěsňující pukliny. Teprve po zastavení průsaků mohou bezpečně pokračovat v ražbě.
Dokončení je plánováno na rok 2033
Navzdory technickým komplikacím výstavba pokračuje. Pokud se podaří dodržet současný harmonogram, první automobily by měly tunelem projet v roce 2033.
Rogfast tak nebude pouze novou dopravní spojnicí, ale také ukázkou toho, kam se posunulo moderní tunelářství. Stavba má propojit regiony, usnadnit obchod i každodenní dopravu a zároveň posunout hranice současného stavebního inženýrství. Úspěšné dokončení projektu by mohlo inspirovat i další země, které hledají způsoby, jak překonávat přírodní překážky bez závislosti na trajektové dopravě.