V Česku se málo staví a na vině jsou především povolovací procesy. To je známá věc, stejně jako skutečnost, že v každém místě to jde trochu jinak. Podle Karla Týce, partnera investiční skupiny Natland, však není problém ani tak v municipalitách jako u dotčených orgánů státní správy. „Mimo Prahu mi ta jednání přijdou mnohem praktičtější,“ prohlásil v rámci konference e15 REsummit 2025.

Podle něj mimo hlavní město vždy jednání probíhala na základě praktických potřeb. Co potřebuje město, co má udělat developer. Celkově jsou ale povolovací procesy v Česku stále dlouhé. Týc přitom říká, že ve státní správě působí spousta lidí, kteří se snaží. Nevhodný je systém jako celek. Připomíná, že projekty pak trvají, deset, dvanáct i sedmnáct let, a dodává: „Nevím, v čem budou naše děti bydlet.“

Natland sám investuje také mimo Prahu, aktuální je například jeho projekt v Kladně. „Vyhodnotili jsme si polohu Kladna, jeho rozvoj, infrastrukturu, dopravní dostupnost a blízkost přírody,“ uvedl na konferenci. Z míst, kde vzniká nový developerský projekt, to trvá pět minut na vlak a zhruba třicet minut do Prahy. „Chtěli jsme projekt, který bude oproti Praze cenově dostupnější,“ vysvětlil. V prvních dvou týdnech prodejů zaregistroval zájem o byty jak z Prahy, tak z Kladna.

Aby dávalo smysl stavět mimo Prahu objekty se stovkami bytů, je nutné, aby město mělo dostatečnou kapacitu a infrastrukturu. Také by mělo mít rozvojový plán. A to včetně dopravní obslužnosti nebo blízké přírody, kterou podle Týce dnes lidé chtějí. Pokud má město plán rozvoje, v tu chvíli existuje šance pro developera začít diskuzi. „Není to boj. Musí to být domluva. Jinak se development dělat nedá,“ prohlásil na e15 REsummit 2025.