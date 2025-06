Jedním z řečníků konference byl Jaroslav Kysela, člen představenstva společnosti INVESTIKA. Jejich stejnojmenný retailový nemovitostní fond zaujímá pozici druhého největšího svého druhu na českém trhu, a to co do počtu obhospodařovaných aktiv, s hodnotou portfolia dosahující bezmála 24 miliard korun. Fond se nesoustředí pouze na domácí trh, ale má zainvestováno také v Polsku.

„Kanceláře jsou stále velmi atraktivním realitním segmentem a jejich význam roste s novými požadavky na pracovní prostředí,“ zdůraznil Jaroslav Kysela. Dodal, že pro udržení zájmu nájemců je klíčový „skvělý standard vybavení, prvotřídní lokalita, a především udržitelné a ekologické prvky, které jsou dnes pro firmy prioritou“. Expozice fondu na polský trh dosahuje 56 procent, což Kysela označil za logický a racionální krok. „Tamní ekonomika je velmi perspektivní a kancelářský trh široký, což nám umožňuje diverzifikovat rizika a dosahovat stabilních výnosů,“ dodal.

Dalším řečníkem v panelu byl Richard Morávek, zakladatel Redstone a spoluzakladatel realitního fondu Max Realitní. Právě tento fond stál za jednou z největších nemovitostních transakcí v nedávné historii, když jeho zástupci pořídili ikonické pražské objekty – obchodní centrum Flora a budovu Myslbek. Portfolio fondu je téměř ze 75 procent tvořeno aktivy nákupních center a retailu.

„Retail je stále velmi atraktivní a po krátkodobém útlumu během pandemie opět vzkvétá,“ potvrdil Richard Morávek. Podle něj se mění i samotná nákupní centra a s nimi i uvažování nájemců. „Obchodní centra již nejsou jen místem pro nákupy. Kromě své klasické role přebírají i roli volnočasových center s širokou paletou služeb,“ vysvětlil. „Zaznamenáváme zvyšující se standard food courtů, rozšiřují se nabídky kin, a dokonce se objevují showroomy luxusních značek aut, což přitahuje novou klientelu a prodlužuje dobu, kterou lidé v centrech tráví.“

Segment realitního trhu, který se v Praze a středních Čechách enormně řeší a je často předmětem veřejné debaty, je segment rezidenční. Ať už jde o samotné astronomické ceny bytů nebo o jejich chronický nedostatek. I to je hlavní byznys skupiny Natland, jejímž zástupcem na panelu byl Milan Khýn. „Natland Real Estate Fund je fond určený pro kvalifikované investory a je zaměřen na investice do nemovitostních projektů především v Praze a ve středních Čechách,“ upřesnil Khýn.

Tyto projekty se nacházejí v různých fázích – od počátečního povolovacího procesu až po samotnou výstavbu. Cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři a své zdroje pečlivě diverzifikuje na vícero projektů, aby minimalizoval rizika. „Fond si klade ambiciózní cíle, míří až na 15 procent ročně. Rezidenční sektor je velmi perspektivní a není moc důvodů, proč by se tato pozitivní tendence měla v dohledné době měnit,“ upřesnil Khýn.

Čtveřici hostů panelu uzavřel Martin Fojtík, CEO společnosti Property Fund for Living (PFFL), která zastupuje možná nejvíce unikátní a společensky významný segment. PFFL se zaměřuje především na investice a výstavbu tolik nedostatkových Alzheimer center. Sám fond na svém webu hovoří o „ekonomickém perpetuu mobile“, které v tomto úzkém, avšak pro kvalitní život nutném segmentu funguje.

„Segment péče o seniory čelí dramatickému převisu poptávky – na jedno dostupné lůžko připadá v Česku 89 seniorů a jen v loňském roce bylo zamítnuto přes 90 tisíc žádostí o umístění,“ zmínil na konferenci Martin Fojtík, což podtrhuje naléhavost situace. Fojtík dodal, že domovy navíc fungují téměř na hranici kapacity, s průměrnou obsazeností dosahující 95 procent. „Příležitost v tomto sektoru je tak jasně daná a my se snažíme tento společenský problém řešit i z ekonomického hlediska,“ uzavřel Fojtík.

Nemovitostní fondy: stabilní pilíř českých investic

Panel nemovitostních fondů na REsummitu potvrdil, že tyto investiční subjekty si u českých investorů udržují a posilují svou silnou pozici. Celkový objem investic, které lidé do těchto fondů vložili, se dle dat AKAT blíží impozantním 110 miliardám korun a tento trend neustále roste.

Účastníci panelu se shodli, že realitní trh v Česku nabízí široké spektrum příležitostí – od moderních kanceláří, které se adaptují na nové pracovní trendy, přes znovuobjevená obchodní centra, která se stávají komplexními volnočasovými destinacemi, až po nové rezidenční projekty reagující na nedostatek bydlení a specializovanou péči pro seniory. Každý z těchto segmentů dynamicky reaguje na měnící se potřeby společnosti a zároveň přináší potenciál pro stabilní a dlouhodobý výnos. Více o nemovitostních fondech a jejich detailní profily naleznete v komplexním e15 Přehledu nemovitostních fondů.