Během posledních třinácti let se obecní bytový fond v Praze zmenšil o více než polovinu. A byty stále – byť pomalejším tempem – ubývají. Od roku 2021 přišlo hlavní město o dalších pět set bytů, jak vyplývá z čerstvé analýzy pražského Institutu plánování a rozvoje. Proti pokračujícím privatizacím se město snaží bojovat rekonstrukcemi prázdných bytů a výstavbou nových. Pražská developerská společnost podala v červnu žádosti o stavební povolení pro 450 nových jednotek.

„Navzdory nesporným snahám a změnám v přístupu k problematice bydlení stále dochází ke snižování obecního bytového fondu místo jeho navyšování,“ upozorňuje Institut plánování a rozvoje, který každé dva roky sleduje stav a vývoj obecního bytového fondu v Praze. Podle čerstvé analýzy je v metropoli nyní 29 841 obecních bytů, zhruba čtvrtinu vlastní magistrát, zbytek spravují jednotlivé městské části. „Důvodem poklesu počtu obecních bytů je především pokračující privatizace a velmi pomalé tempo navyšování obecního bytového fondu,“ shrnují autoři studie.

Městské části se stále zbavují svých bytů, i když ne tolik jako v minulosti. Od roku 2015 bylo prodáno více než 6,6 tisíce městských bytů. Každým rokem se ale počet privatizací snižuje, zatímco ještě v roce 2018 bylo prodáno téměř tisíc bytů, mezi lety 2019 a 2020 to bylo necelých pět set bytů ročně, od té doby se každý rok prodá asi 170 bytů. Nejvíce bytů prodala v posledních letech Praha 3, následovaná Prahou 14 a 10.

Magistrát se nyní snaží iniciovat výstavbu nových bytů a po letech příprav to vypadá, že by mohla Pražská developerská společnost začít s výstavbou prvních nájemních jednotek. Zástupci společnosti podali před měsícem žádost o stavební povolení například pro tři bytové domy v Praze 5 o celkem 126 bytů, pro dům na Palmovce o 24 bytech nebo pro velký projekt v Dolních Počernicích s 270 nájemními jednotkami. Náklady na realizaci všech projektů, které došly do fáze podání žádosti o stavební povolení, odhaluje městský developer na dvě miliardy korun.

„Očekáváme vydání stavebních povolení u menších projektů v horizontu zhruba devíti měsíců, jakkoli je složité přesnou dobu předjímat. Podle optimálního scénáře by mohla být první stavební povolení vydána v prvním pololetí roku 2025,“ odhaduje ředitel Pražské developerské společnosti Petr Urbánek. Poté bude muset město vysoutěžit dodavatele, samotná výstavba by mohla trvat zhruba jeden a půl až dva roky.

Do bytového fondu by měly ještě předtím přibýt stovky bytů, které město získá akvizicemi nebo rekonstrukcemi. „Finišujeme s rekonstrukcí bývalého Hotelu Opatov, kde přibude 272 bytových jednotek, rekonstruujeme Baťův dům v Moskevské, kde vznikne deset bytů a dalších 150 jednotek přibude v Areálu Skloněná,“ upřesňuje náměstkyně pro sociální věci a bydlení Alexandra Udženija. Se stavbou nových bytů pokračují i některé městské části. Mezi roky 2021 a 2023 přibylo do obecního bytového fondu 169 nových bytů, z toho 131 jednotek tvoří nová výstavba právě ze strany městských částí.

Co ovšem z analýzy bytového fondu také vyplynulo, je fakt, že u poloviny svých bytů město neví, proč je dotyčným za výhodných podmínek pronajímá. Vedení hlavního města přitom opakuje, že finančně dostupné obecní byty by měly jít zejména potřebným profesím, jako jsou učitelé, lékaři a další zdravotníci nebo hasiči, sociálně slabším obyvatelům či seniorům. Autoři studie naznačují, že je na místě revize nájemních smluv, které na mnoha místech zůstávají hluboko pod tržní cenou.

Větší povědomí o užívání svých bytů má magistrát, který se také mnohem aktivněji než městské části zaměřil na opravu neobydlených bytů. V Praze je v současnosti 1795 prázdných bytů, které kvůli špatnému technickému stavu nemůže město pronajmout. Od minulého volebního období nicméně magistrát i městské části zintenzivnily tempo rekonstrukcí, jednotlivé radnice od roku 2021 opravily dohromady více než 1500 bytů.