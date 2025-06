Penta Hospitals otevře do roku 2026 novou polikliniku u Florence

Zdravotnická skupina Penta Hospitals CZ plánuje v centru Prahy vybudovat novou polikliniku s ambulantní péčí. Vzniknout by měla do roku 2026 v lokalitě Florence. Kromě toho firma chystá rozšiřování i dalších služeb, loni například zahájila stavbu psychiatrického pavilonu v Nemocnici Ostrov nebo připravuje rozšíření chirurgické kliniky. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci Penta Hospitals CZ. Skupina loni zvýšila své tržby o 1,5 miliardy na rekordních 7,56 miliardy korun. Letos očekává tržby za více než 11 miliard korun.