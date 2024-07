V podcastu jsme se bavili:

Proč v Praze Penta staví na tolika místech?

V čem může být výhoda, že chce nad hlavním nádražím stavět právě Penta?

Jak dlouho bude výstavba probíhat a co na místě vlastně vyroste?

Co může projekt ohrozit?

Jak probíhají podobné projekty v zahraničí?

Vyroste nad hlavním nádražím nová budova Národního muzea?

Proti změně nebyl jediný zastupitel Prahy

Od Florence přes Žižkov až po Vinohradskou, všude Penta. Pražští zastupitelé v červnu odsouhlasili, že se magistrát začne zabývat debatou o změně územního plánu, která by umožnila stavět nad kolejemi hlavního nádraží. Developer, kterým je Penta Real Estate Marka Dospivy, by zde chtěl postavit novou čtvrť. Oblast o velikosti tří Václavských náměstí by propojila první, druhou a třetí městskou část.

Kritikům se nelíbí, že Penta získala kontrolu nad takovým množstvím lukrativních pozemků v centru Prahy. Nejde jen o nedávno dokončenou administrativní budovu Masaryčka u stejnojmenného nádraží, developer také získal pozemky v oblasti Florence včetně autobusového nádraží, kromě toho staví na Žižkově i na Vinohradské třídě. Schvalování podnětu rovněž podle kritiků nepřiměřeně rychle prošlo všemi orgány v Praze 2 i magistrátu.

Koncepční studie zástavby kolejiště nad hlavním nádražím. Konkrétní podoba a velikost zástavby a jednotlivých budov by měla teprve vzejít ze soutěže.|Jakub Cigler Architekti

Zastupitelé zatím nehlasovali o konkrétní změně územního plánu, ale o podnětu ke změně, takže jde jen o formální zahájení debaty o proměně území. Návrh podal společný podnik CR-City, ve kterém jsou kromě Penta Real Estate také České dráhy a Sudop Group, a přidaly se k němu i Praha 2 a Institut plánování a rozvoje. „My jsme tento podnět poslali na magistrát proto, že bychom rádi věděli, co bychom mohli na tomto území do budoucna očekávat, jak to půjde zkultivovat, co by tu mohlo být,“ řekla před měsícem náměstkyně Alexandra Udženija (ODS). „Nestrašte lidi, že tady bude Penta hned zítra něco dělat. Bude to pod Institutem plánování a rozvoje a městem a my v tom budeme jako Praha 2 hrát aktivní roli,“ obrátila se bývalá starostka druhé městské části na své kolegy zastupitele.

Pro bylo nakonec 48 zastupitelů, proti nebyl nikdo a zdrželo se jedenáct politiků. Schválení podnětu podpořil i opoziční zastupitel a předseda výboru pro územní rozvoj Petr Zeman (Praha sobě): Jsem pro, aby se o tom začalo přemýšlet a začalo se na tom pracovat.“ Kolejiště je podle něj tepelným ostrovem a výstavba s parkem a zelení by pomohla klimatu ve městě.