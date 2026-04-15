Pražský fond s J&T v zádech koupil známý hotel v Norimberku. Už vlastní i milánský Crowne Plaza
- Fond BHP Hotels SICAV, mezi jehož největší investory patří J&T Arch Investments, expanduje.
- Rozšiřuje své portfolio o hotel Le Méridien Grand Hotel Nuremberg v Německu.
- Na začátku roku fond prodal svůj podíl v hotelu The Westminster London.
Pražský fond kvalifikovaných investorů BHP Hotels SICAV koupil pětihvězdičkový hotel Le Méridien Grand Hotel v centru Norimberku. Cenu transakce kupující neuvedl. „Tato akvizice představuje důležitý krok v naplňování naší investiční strategie. Umožňuje nám vstoupit na německý trh a zároveň dále budovat portfolio hotelových aktiv s atraktivní očekávanou návratností kapitálu ve významných a turisticky atraktivních evropských destinacích,“ okomentoval transakci zakladatel fondu BHP Hotels SICAV Branislav Babík.
Le Méridien Grand Hotel Nuremberg patří mezi ikonické historické hotely nedaleko norimberského hlavního nádraží. Hotel nabízí 190 pokojů a fond BHP Hotels SICAV jej vlastní ve spolupráci se společností Westmont Hospitality, která drží menšinový podíl. Provoz hotelu bude zajišťovat právě Westmont Hospitality na základě franšízové smlouvy se společností Marriott International.
Další investice do hotelu
Akvizice byla financována zčásti z volných investičních prostředků fondu, a to po exitu z londýnského hotelu The Westminster na začátku letošního roku. V krátkodobém horizontu akcionáři plánují refinancování transakce prostřednictvím externího seniorního bankovního úvěru. Zároveň zvažují další investice směřující do modernizace pokojů a technologického zázemí hotelu.
Londýnský hotel The Westminster, Curio Collection by Hilton, v historickém centru britské metropole změnil vlastníka letos v lednu. Hotel prodaly fond BHP Hotels SICAV, společnost PPF Real Estate a globální provozovatel hotelů Westmont Hospitality Group za nespecifikovanou cenu po téměř deseti letech od koupě.
Babík je známý díky InterContinentalu
Fond J&T Arch Investments drží ve fondu BHP Hotels zaměřeném na investice do hotelnictví 49,8 procenta investičních akcií A a 11 procent zakladatelských akcií a je jeho největším investorem. Zakladatelem fondu BHP Hotels a jedním z jeho investorů je Branislav Babík, dlouholetý šéf společnosti Best Hotel Properties, která funguje jako odborný poradce fondu BHP Hotels. Fond se zaměřuje na akvizice a správu prémiových a luxusních hotelů v Evropě. Od roku 2025 je součástí portfolia fondu také milánský hotel Crowne Plaza.
Babík je známý také díky akvizici pražského hotelu InterContinental. V roce 2019 pak společnost Best Hotel Properties ikonický hotel v Pařížské ulici prodala investiční společnosti R2G miliardáře Oldřicha Šlemra a zakladatelům antivirové firmy Avast Pavlu Baudišovi a Eduardu Kučerovi. Dnes zrekonstruovaný hotel provozovaný řetězcem Fairmont vlastní už jen Baudiš s Kučerou.
Na hotelovém trhu je po covidu poměrně živo, a to i v Praze. Nového majitele mají hotely Hilton či Four Seasons, kam vstoupila právě PPF. Z hlavního města nakonec nezmizí ani značka InterContinental. Nově bude u hlavního nádraží. Do Prahy se vrátí díky společnosti IHG Hotels & Resorts, která zde provozuje dva další hotely, a to Holiday Inn Prague Congress Centre a Holiday Inn Prague Airport.