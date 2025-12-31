V exotice i nedaleko od hranic. Podívejte se, kde letos tráví Silvestr čeští boháči
- Kdo nemusí řešit rozpočet, může silvestrovské a novoroční oslavy pojmout ve velkolepém stylu a odcestovat mimo Česko.
- Nabízejí se vzdálené exotiky i nedaleká místa.
- Podívejte se na destinace, kde letos slaví příchod nového roku nejbohatší Češi.
Jednotlivá místa v seznamu vyplývají z dat cestovní kanceláře EliteVoyage, která se specializuje na segment luxusních dovolených na míru. Cena takových cest se obvykle pohybuje v řádech vyšších stovek tisíc až milionů korun.
Maledivy
Hotel Ritz Carlton na souostroví Maledivy |
Souostroví v Indickém oceánu patří tradičně k nejoblíbenějším destinacím, kam movití Češi míří na přelomu roku. V této části roku navíc na Maledivách typicky nejméně prší. Cestovatele také lákají luxusní hotelové resorty, často v podobě bungalovů umístěných těsně nad hladinou oceánu. Většina z nich navíc pořádá silvestrovskou večeři a novoroční party.
Fiss, Rakousko
Schlosshotel Fiss patří k nejluxusnějším hotelům v Alpách |
Vyhledávané jsou i destinace nedaleko Česka. Jednou z nich je lyžařské středisko Fiss ležící necelých 100 kilometrů jízdy autem od Innsbrucku. Nejoblíbenějším ubytováním v destinaci je pak luxusní Schlosshotel Fiss ležící přímo u sjezdovek, který nabízí mimo jiné kvalitní zázemí pro rodiny s dětmi. Na Silvestra se zde pořádá galavečeře s živou hudbou a střešní terasa poskytuje výborné místo pro pozorování ohňostrojů. Tento hotel je podle EliteVoyage vůbec tím nejnavštěvovanějším nejen v období kolem Nového roku.
Dubaj, Spojené arabské emiráty
Hotel Antlantis v Dubaji během novoročních oslav. Letos zde na Silvestra vystoupí americká kapela Maroon 5 |
Dalším tradičně oblíbeným novoročním místem je u bohatých Čechů Dubaj. Teploty se zde v této době pohybují kolem příjemných 25 stupňů. Všechny velké hotely zde navíc pořádají pompézní novoroční akce. Město na břehu Perského zálivu zároveň potěší i hudební fanoušky. Letos zde na Silvestra vystupuje například americká skupina Maroon 5 nebo kolumbijský zpěvák Maluma.
Megeve, Francie
Hotel Four Seasons ve francouzském lyžařském středisku Megeve |
Vyhledávané je letos také francouzské lyžařské středisko Megeve, ležící nedaleko hory Mont Blanc. Přibližně hodinu a čtvrt cesty autem se navíc nachází letiště ve švýcarské Ženevě, takže cestu není nutné z Česka absolvovat celou po zemi. Lákadlem je pak například luxusní hotel Four Seasons.
Singapur
Oslavy příchodu nového roku v Singapuru, vlevo hotel Marina Bay Sands |
Velkolepé novoroční oslavy nabízí i Singapur. Největší se pořádají v oblasti Marina Bay, kde se nachází i ikonický hotel Marina Bay Sands s bazénem na střeše. Teploty v Singapuru se v tuto část roku pohybují mezi 25 a 30 stupni, nevýhodou však mohou být poměrně četné srážky, jelikož od prosince do února je zde období monzunů.
Val Gardena, Itálie
Italské lyžařské středisko Val Gardena |
Italské Dolomity jsou častým cílem bohatých Čechů v období kolem přelomu roku. Nejčastěji míří do oblasti údolí Val Gardena, které je vzdálené necelou hodinu autem od města Bolzano. Podle EliteVoyage je o tuto destinaci letos zájem ještě vyšší než obvykle, což může souviset se zimními olympijskými hrami, které začínají 6. února a konají se v Miláně a zimním středisku Cortina d’Ampezzo. Řada lidí tak upřednostňuje dřívější termín před začátkem her. Kdo se chystá do oblasti cestovat v jejich průběhu, musí počítat s výrazně vyššími cenami ubytování a skipasů, než je standardem.