V exotice i nedaleko od hranic. Podívejte se, kde letos tráví Silvestr čeští boháči

Oslavy příchodu nového roku v Singapuru Zdroj: EliteVoyage

Šimon Kačírek
  • Kdo nemusí řešit rozpočet, může silvestrovské a novoroční oslavy pojmout ve velkolepém stylu a odcestovat mimo Česko.
  • Nabízejí se vzdálené exotiky i nedaleká místa.
  • Podívejte se na destinace, kde letos slaví příchod nového roku nejbohatší Češi.

Jednotlivá místa v seznamu vyplývají z dat cestovní kanceláře EliteVoyage, která se specializuje na segment luxusních dovolených na míru. Cena takových cest se obvykle pohybuje v řádech vyšších stovek tisíc až milionů korun.

Maledivy

Hotel Ritz Carlton na souostroví Maledivy | Zdroj: EliteVoyage

Souostroví v Indickém oceánu patří tradičně k nejoblíbenějším destinacím, kam movití Češi míří na přelomu roku. V této části roku navíc na Maledivách typicky nejméně prší. Cestovatele také lákají luxusní hotelové resorty, často v podobě bungalovů umístěných těsně nad hladinou oceánu. Většina z nich navíc pořádá silvestrovskou večeři a novoroční party.

Fiss, Rakousko

Schlosshotel Fiss patří k nejluxusnějším hotelům v Alpách | Zdroj: EliteVoyage

Vyhledávané jsou i destinace nedaleko Česka. Jednou z nich je lyžařské středisko Fiss ležící necelých 100 kilometrů jízdy autem od Innsbrucku. Nejoblíbenějším ubytováním v destinaci je pak luxusní Schlosshotel Fiss ležící přímo u sjezdovek, který nabízí mimo jiné kvalitní zázemí pro rodiny s dětmi. Na Silvestra se zde pořádá galavečeře s živou hudbou a střešní terasa poskytuje výborné místo pro pozorování ohňostrojů. Tento hotel je podle EliteVoyage vůbec tím nejnavštěvovanějším nejen v období kolem Nového roku.

Dubaj, Spojené arabské emiráty

Hotel Antlantis v Dubaji během novoročních oslav. Letos zde na Silvestra vystoupí americká kapela Maroon 5 | Zdroj: EliteVoyage

Dalším tradičně oblíbeným novoročním místem je u bohatých Čechů Dubaj. Teploty se zde v této době pohybují kolem příjemných 25 stupňů. Všechny velké hotely zde navíc pořádají pompézní novoroční akce. Město na břehu Perského zálivu zároveň potěší i hudební fanoušky. Letos zde na Silvestra vystupuje například americká skupina Maroon 5 nebo kolumbijský zpěvák Maluma.

Megeve, Francie

Hotel Four Seasons ve francouzském lyžařském středisku Megeve | Zdroj: EliteVoyage

Vyhledávané je letos také francouzské lyžařské středisko Megeve, ležící nedaleko hory Mont Blanc. Přibližně hodinu a čtvrt cesty autem se navíc nachází letiště ve švýcarské Ženevě, takže cestu není nutné z Česka absolvovat celou po zemi.  Lákadlem je pak například luxusní hotel Four Seasons.

Singapur

Oslavy příchodu nového roku v Singapuru, vlevo hotel Marina Bay Sands | Zdroj: EliteVoyage

Velkolepé novoroční oslavy nabízí i Singapur. Největší se pořádají v oblasti Marina Bay, kde se nachází i ikonický hotel Marina Bay Sands s bazénem na střeše. Teploty v Singapuru se v tuto část roku pohybují mezi 25 a 30 stupni, nevýhodou však mohou být poměrně četné srážky, jelikož od prosince do února je zde období monzunů.

Val Gardena, Itálie

Italské lyžařské středisko Val Gardena | Zdroj: EliteVoyage

Italské Dolomity jsou častým cílem bohatých Čechů v období kolem přelomu roku. Nejčastěji míří do oblasti údolí Val Gardena, které je vzdálené necelou hodinu autem od města Bolzano. Podle EliteVoyage je o tuto destinaci letos zájem ještě vyšší než obvykle, což může souviset se zimními olympijskými hrami, které začínají 6. února a konají se v Miláně a zimním středisku Cortina d’Ampezzo. Řada lidí tak upřednostňuje dřívější termín před začátkem her. Kdo se chystá do oblasti cestovat v jejich průběhu, musí počítat s výrazně vyššími cenami ubytování a skipasů, než je standardem.

