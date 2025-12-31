Rakovina, těžký rozvod i kóma. Překonali životní zkoušky a teď inspirují ostatní
- Petr Stuchlík: Úspěšný podnikatel, který po zkušenosti s kómatem a vyhořením našel klid díky poutním cestám.
- Pavlína Němcová: Topmodelka, která 12 let let bojovala o syna, jehož francouzské soudy před lety svěřily do výhradní péče otce.
- Josef Kvasnička: Moderátor ČT, který prodělal těžkou rakovinu čelisti a má za sebou 11 operací.
- Miloslav Šindelář: Výživový poradce a expert na longevity, kterého nevyléčitelná nemoc upoutala na lůžko.
Podcast FLOW letos na podzim uvedl speciální rozhovorovou sérii o silných lidských příbězích. V hlubokých rozhovorech jsme představili osobnosti, které se dokázaly odrazit ode dna, překonaly zásadní životní zkoušky a nyní inspirují ostatní svou silou. Nechte se inspirovat i vy. Čtyři rozhovory, které mapují různorodé lidské osudy, jsme natáčeli mimo studio: moderátorka Veronika Jonášová své hosty zpovídala v pražské kavárně Kristies a v Městské knihovně v Praze v areálu Velkého Mlýna. Oběma prostorům děkujeme za možnost natáčení.
Blízkost smrti i léčba chůzí
Sérii jsme odstartovali vydáním příběhu známého podnikatele Petra Stuchlíka, který má za sebou také krátké angažmá v politice. Málo se však na veřejnosti ví o jeho těžkém startu v mládí, kdy kvůli nemoci skončil v kómatu, a to komplikacím s celiakií. Tato zkušenost mu paradoxně vzala strach ze smrti. „Zjistil jsem, že umírání je v konečné fázi docela příjemné,“ vzpomíná a tvrdí, že smrti se nebojí.
Po uzdravení se dostal na vysokou školu, kde hned začal úspěšně podnikat. Postupně vybudoval poradenské impérium s miliardovým obratem, prošel světem médií i krátkým a kritizovaným angažmá v politice. Navzdory všem profesním úspěchům se u něj dostavila krize a vyhoření. Stuchlík se rozhodl pro léčbu chůzí. Absolvoval dvě dlouhé pouti, tu poslední letos v létě, kdy ušel 2000 kilometrů.
Během cesty dokázal skloubit řízení byznysu s každodenním pochodem. Poutní cesta pro něj nebyla jen fyzickým výkonem, ale způsobem, jak „osekat“ nadbytečné aktivity. Dnes zdůrazňuje, že pro normální fungování je nezbytné zpomalit a uvědomit si, že práce není jediným smyslem života. V rozhovoru mluví také o tom, v čem je pouť léčebná a jaké problémy umí vyřešit.
Z plného zdraví k nevyléčitelné nemoci
Úspěšný výživový poradce a aktivní sportovec Miloslav Šindelář, který je mimo jiné vyhledávaným expertem na longevity a můžete ho znát třeba z pořadu TV Nova Extrémní proměny, zažil v roce 2021 drastický zlom. Událost ho přivedla k úplnému přehodnocení priorit a nyní staví zdraví a rodinu na první místo. I když si o sobě bláhově myslel, že je nezranitelný, začaly u něj koncem roku 2021 přicházet postupné bolesti, které se po prodělání koronaviru rychle stupňovaly: „V podstatě z plného zdraví jsem najednou přestal chodit,“ vzpomíná v rozhovoru.
Bolesti mu znemožnily zvednout nohu nebo vystoupit z vany a musela mu tehdy pomáhat těhotná partnerka. Nakonec po dlouhých měsících čekání na diagnózu zjistil, že trpí nevyléčitelným autoimunitním onemocněním, periferní spondyloartritidou. Dnes se cítí dobře díky celoživotní léčbě, striktnímu cvičebnímu režimu a zdravému životnímu stylu, který propaguje. Svým příkladem chce dokázat, že také s nevyléčitelnou nemocí lze žít plnohodnotný a kvalitní život, a varuje ostatní, že „když nemáte zdraví, nemáte vůbec nic“. Svůj inspirativní příběh vypráví v dalším díle série FLOW Navzdory osudu.
Hvězdná modelingová kariéra i dramatický boj o dítě
Topmodelka Pavlína Němcová původně neměla ambice stát na přehlídkových molech, ale během studia na gymnáziu v roce 1989 využila nabídky odjet na měsíc do Paříže. A právě tam začala mít v modelingu velké úspěchy. V sedmnácti letech se seznámila s budoucím manželem, s nímž se zasnoubila po pouhých třech měsících. Na jeho přání s kariérou skončila a v devatenácti letech porodila syna Alaina. Manželství se však začalo komplikovat, zejména kvůli necitlivému chování manžela. I přes rostoucí neshody se rozhodla setrvat v manželství kvůli synovi.
Manželství skončilo v momentě, kdy se manžel stal agresivním. Němcová využila jeho služební cesty a odjela se synem do Prahy. Manžel ji poté obvinil z únosu, ale následně ji vylákal pod záminkou smíření na letiště. Místo toho dvouletého syna unesl z Prahy zpět do Francie a přerušil s ní kontakt. Následoval rychlý rozvod, kde byl syn svěřen do výhradní péče otce kvůli „velice nízkému věku matky a české národnosti“. Němcová se o syna soudila neuvěřitelných dvanáct let, dokud Alain nedospěl do věku, kdy si mohl zvolit sám. Vybral si matku a soudy skončily.
Navzdory traumatickému boji modelka svému exmanželovi odpustila a dnes jsou přátelé. Nikdy se už znovu nevdala a neměla další děti. Celý příběh odhalila v dalším díle rozhovoru v sérii Navzdory osudu.
Zpět před kameru
Životní dráha moderátora hlavních zpráv České televize Josefa Kvasničky je příběhem nezdolné vůle. Ačkoliv se na vysněnou žurnalistiku nedostal hned a absolvoval dva roky medicíny, nakonec si splnil sen a stal se redaktorem v televizi. V pouhých třiceti letech však přišel drastický zvrat: neškodná bolest zubu se po měsících utrpení ukázala jako zhoubný osteosarkom čelisti s nejhorší prognózou.
Kvasnička přišel o zhruba 12 centimetrů čelistní kosti a všechny měkké tkáně, což zásadně ovlivnilo jeho schopnost mluvit. V průběhu léčby během osmi let absolvoval 11 operací. Místo rezignace ale přijal situaci jako výzvu; pomocí čtení pohádek před zrcadlem se znovu naučil artikulovat. Nejenže se nakonec vrátil ke své milované profesi, ale dokonce se propracovat až na pozici moderátora hlavní zpravodajské relace Události.
Ve speciální sérii FLOW Navzdory osudu otevřeně popisuje svůj příběh i první pocity po sdělení diagnózy.