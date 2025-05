REsummit 2025: Budoucnost developmentu očima nejvlivnějších osobností realitního trhu

V úvodní části letošní konference REsummit, kterou moderoval zástupce šéfredaktora Adam Váchal, se hosté věnovali tématům souvisejícím se stavebním zákonem, digitalizací stavebního řízení i metropolitním plánem.

Podle Evy Pavlíkové, vrchní ředitelky sekce IT, se Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně soustředí na to, aby byl nový systém stavebního řízení skutečně spuštěn podle posledního plánu, a to nejpozději 1. ledna 2028. Během června by rádi měli k dispozici veškeré informace pro vypsání veřejné zakázky, během prázdnin by se pak mělo rozhodnout, jakou formou, uvedla na REsummitu.

REsummit 2025 | Zdroj: Michaela Szkanderová e15

Podle poslance Jiřího Havránka (ODS) je klíčové, aby se stihla veřejná zakázka vypsat ještě do voleb. Připomněl zároveň, že alfou a omegou pro stavební rozvoj je ale územní plánování. Náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlaváček (STAN) uvedl, že na přelomu letošního září a října by mělo proběhnout jeho další projednávání, tak aby mohl být příští rok skutečně schválen.

Klíčová je stabilita v územním plánování a ochota hledat shodu

Jaká je budoucnost Prahy? „Cyklus developera je stejný, ze začátku se snažíte přežít,“ uvedl šéf holdingu Trigema Marcel Soural hned na úvod panelu nazvaného "Města pro budoucnost očima vizionářů“, který moderoval šéfredaktor e15 Nikita Poljakov. „Development je bezesporu byznys a jeho cílem je vydělat peníze. Zároveň si ale nemůžete zkazit jméno. Aby se mohlo stavět ve velkém, je potřeba stavět efektivně. Každá stavba nemusí být umělecké dílo,“ uvedl Dušan Kunovský z Central Group. Klíčem k velkému objemu nové výstavby je podle něj typizace a správné posouzení lokality – ne každé místo si zaslouží výjimečnou architekturu, ale některá ano. Gros ziskovosti ale leží podle něj v dostupnějším bydlení pro vyšší střední třídu.

REsummit 2025 | Zdroj: Michaela Szkanderová

„Klíčová je pro nás stabilita v územním plánování a ochota hledat shodu napříč sektory i volebními obdobími. Máme za sebou roky určité kontinuity a projekty, které běží bez ohledu na politické změny. Pokud se podaří dotáhnout zásadní věci jako nový stavební zákon, digitalizace procesů nebo metropolitní plán, může to být jen krůček k tomu, aby se rozvoj města skutečně rozhýbal,“ dodal Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.

Praha by se podle Kunovského měla začít plánovat jako metropole pro více než dva miliony obyvatel. To znamená zcela jiný přístup k rozvoji města – systematický, dlouhodobý, a především efektivní.

„Jsme na přelomu, kdy chceme stavět hezké domy, architekturu, která bude zapamatovatelná,“ řekl Soural z Trigemy. Zároveň podle něj roste u developerů chuť tvořit trvalou hodnotu – nejen rychlý zisk. „Dostali jsme se do fáze, kdy nás oslovuje tvořit hodnotu,“ dodal Soural.

Na změnu uvažování upozornil také Petr Palička z EP Real Estate: „Velcí developeři už nejsou pod takovým ekonomickým tlakem, že by museli zachraňovat každý milion. Díky tomu se mohou víc soustředit na kvalitu a výsledek.“ Podle něj je to klíčový posun – možnost přemýšlet v delším horizontu a stavět město, které obstojí i v čase.

REsummit 2025 | Zdroj: Michaela Szkanderová

V navazujícím bloku pak Jana Hrabětová, redaktorka e15, vyzpovídala Karla Týce, partnera pro oblast Real Estate a Development v investiční skupině Natland, a věnovali se tématu „Bydlení za Prahou“. „Ne všechna města jsou připravena na to, aby tam nějaký velký developer šel a měl to město změnit,“ řekl Týc. Development je podle něj především o domluvě.

Za růstem nájmů je nedostatek bytů

Dalším tématem konference bylo nájemní bydlení v Česku. Jeho moderace se ujala Zuzana Chudoba, viceprezidentka Asociace nájemního bydlení.

REsummit 2025 | Zdroj: Michaela Szkanderová

Podíl domácností, které žijí v nájmu, se podle statistik neustále zvyšuje. „Mezi našimi zákazníky je stále více rodin s dětmi, které se už smířily s tím, že budou žít v nájmu,“ řekl Michal Hrbatý z portálu Ulovdomov.cz.

Za rok 2024 se postavilo zhruba 30 tisíc bytů, což je mnohem méně, než by bylo potřeba. V Praze by bylo potřeba ročně postavit deset tisíc bytů, ale staví se jich zhruba šest tisíc a ceny nemovitostí určených na prodej šplhají vzhůru. I z tohoto důvodu zájem o bydlení v nájmu roste, což potvrzuje také Petr Vondrášek, Asset Management Director ve společnosti Fidurock.

S ohledem na nedodstatek bytů se předpokládá, že výše nájmů do budoucna poroste.

Situaci v oblasti nájemního bydlení ale ovlivňuje i stárnutí populace, což s sebou přináší potřebu budovat domovy pro seniory i stavby respektující potřeby nejstarší generace.

Zájem o účast v nemovitostních fondech stoupá

Další panel REsummitu, který moderoval Václav Kinský z vydavatelství CNC, se věnoval investičním nemovitostním fondům.

REsummit 2025 | Zdroj: Michaela Szkanderová

Pro Čechy je investování do nemovitostí hned na druhém místě. Na prvním jsou právě nemovitostní fondy. „Investika je druhým největším realitním fondem, zájem je obrovský,“ uvedl Jaroslav Kysela, člen představenstva společnosti Investika. „Je tady poptávka po produktu, který je dlouhodobý a stabilní. Souhlasím s tím, že je dobré diverzifikovat, ale zároveň se nedá říct, že je špatné investovat do něčeho, co je podložené cihlou,“ dodal. Podle něj roste i zájem o kvalitní kancelářské budovy, kdy zaměstnavatelé chtějí své zaměstnance motivovat, aby do kanceláří chodili.

Trendem jsou i shopping centra. „Obchodní centra kvůli covidu posílila. Podle mě kamenné obchody přežijí. Lidé se rádi potkávají a rádi spolu tráví čas. Díváme se na to, jak to dělají v zahraničí. Silou obchodních center jsou služby a zábava, prostě multifunkční prostor,“ uvedl developer a investor Richard Morávek, zakladatel společnosti REDSTONE.

Dalším tématem konference REsummit bylo i pojištění nemovitostí. O trendech i situaci na trhu hovořil s Václavem Geletičem, vedoucím odboru vývoje produktů v Kooperativa pojišťovně, Petr Weikert, redaktor e15.

RESummit 2025 | Zdroj: Michaela Szkanderová

Hlavní nádraží se inspiruje i v zahraničí

Budoucnosti pražských nádraží, a především hlavního nádraží Praha, se věnovala další část REsummitu, kterou opět moderoval zástupce šéfredaktora e15 Adam Váchal.

Město by mělo ke konci roku směřovat k tomu, že vznikne nějaká forma zadání pro tři různé cesty, jimiž by se dopravní uzel v budoucnu mohl vydat, popsal náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN), jak metropole pokročila od loňského REsummitu. "Z nich by se pak mělo vytipovat, kterým směrem se v projektu vydat dál, například formou architektonické soutěže," dodal Hlaváček.

Petr Návrat, managing partner společnosti ONplan, popsal, že připravovaná transformace je nyní v procesu budování shody. Prvním krokem podle něj bylo, že se začali dívat pro inspiraci do zahraničí.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda zdůraznil, že „s hlavním nádražím se opravdu musí něco stát, jelikož kapacitně opravdu nestačí“. „Chce to modernizaci a je na nás na všech, jak to uděláme,“ dodal.

RESummit 2025 | Zdroj: Michaela Szkanderová

Vltavská filharmonie počítá s podporou veřejnosti

Závěrečným bodem REsummitu byla diskuze o tom, jak v Česku postavit budovu filharmonie, kterou svojí prezentací otevřel architekt a urbanista Martin Krupauer, šéf týmu Vltavská filharmonie. V ní posluchače seznámil nejen se základními fakty, ale i se současným stavem příprav.

Budova Vltavské filharmonie bude po svém dokončení otevřena 24 hodin, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce. Dnes je již hotová podrobná architektonická studie a rozpracovaná dokumentace pro stavební povolení, které by projekt chtěl získat příští rok, tak aby bylo možné následující rok začít stavět, uvedl architekt. Vltavská filharmonie by pak měla otevřít své dveře prvním návštěvníkům v roce 2033, dodal Krupauer. Filharmonií by pak mohly projít více než tři miliony návštěvníků ročně.

Na dotaz, zda je skutečně možné dodržet tento časový harmonogram, Petr Hlaváček, náměstek primátora hlavního města Prahy, konstatoval, že projektu se všichni opravdu naplno věnují, pracuje na něm skvělý tým a je zde skutečně „vůle ho postavit“.

Architekt Jan Magasanik ze světově úspěšného dánského studia BIG, které soutěž na Vltavskou filharmonii vyhrálo, uvedl, že projekt má ambiciózní plán, protože se ho všichni chtějí dožít.

RESummit 2025 | Zdroj: Michaela Szkanderová

Nebojí se ale město toho, že do plánu nakonec vstoupí lidé žijící v okolí chystané stavby? Podle Hlaváčka nikoli, protože nakonec na místě, které je v současnosti ošklivé, vznikne klidná oáza, již veřejnost ocení a už dnes jí projevuje podporu. Jako příklad zmírnil parkouristy, kteří na místě trénovali a obávali se zániku legendárního parkourového spotu. Podle Magasanika projekt tyto obavy reflektuje a počítá například s tím, že na místě vzniknou elementy, které budou moci využívat. Konfliktu s veřejností se nebojí také z toho důvodu, že proces podle něj bude transparentní, což fungovalo u podobných staveb v zahraničí, například koncertní haly Walta Disneyho v Los Angeles.

Nejlepší místa pro život podle e15 magazínu

Stejně jako vloni, i na letošním ročníku REsummitu byly vyhlášeny výsledky redakcí zpracované analýzy, z níž vzešla tuzemská nejlepší místa pro život. Ocenění si v závěru konference převzali zástupci Prahy (nad 100 000 obyvatel), Dolních Břežan (4 000 až 10 000 obyvatel), Kuřimi (10 000 až 50 000 obyvatel) i Bílovic nad Svitavou (2 000 až 4 000 obyvatel). Hradci Králové, který zvítězil v kategorii měst od 50 000 do 100 000 obyvatel, bude ocenění předáno dodatečně.

REsummit 2025 | Zdroj: Michaela Szkanderová

