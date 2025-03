Starý byt ve stavu oči pro pláč? V Česku investiční hit, který ročně vydělá i desítky procent

Omšelý, temný byt, na kterém se za posledních pár dekád prakticky nic neudělalo? Co se může někomu zdát takřka jako rodinné prokletí, je právě nyní horkým investičním hitem napříč Českem. Po starých bytech volajících po rekonstrukci totiž momentálně lační nejen standardní bytová poptávka, ale i investoři, kteří byty skupují s vidinou rychlého zisku. Ten se skutečně dostavuje. A to mnohdy, aniž by kupec s bytem cokoli udělal. Hned v šesti českých krajích totiž byty, které nejsou tak docela v cajku, vydělaly za rok více než akcie na Wall Street.