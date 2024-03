Průměrná mzda ve stavebnictví loni podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila 37 028 korun, o 6,7 procenta víc než v roce 2022 a o 6313 korun méně, než byla celková průměrná mzda.

Skanska loni zvýšila mzdy všem zaměstnancům, kombinovala navýšení o pevnou částku a procentní nárůst, uvádí personální ředitelka firmy Slavomíra Sedláčková. „Dlouhodobě zvyšujeme mzdy vyšším tempem zaměstnancům s nejnižšími příjmy. Loni jsme zvyšovali mzdy v obdobné výši jako trh a obdobný vývoj očekáváme letos,“ dodala.

Přidat svým zaměstnancům obdobně jako v minulých letech plánuje také Metrostav. Podle mluvčího společnosti Radima Many ale nárůst mezd nebude plošný pro všechny. Společnost Vinci Construction CS se podle své mluvčí Ivety Štočkové dohodla s odborovou organizací na zvýšení výdělků v letošním roce v průměru o osm procent. Průměrná mzda pracovníků Vinci dlouhodobě převyšuje národní průměr, upozornila.

O procenta plánuje zvýšit výdělky od 1. dubna ve všech svých tarifových třídách také společnost Strabag. Vedle plošné úpravy podle mluvčí Edity Novotné ve firmě individuálně rostou platy také jednotlivým zaměstnancům. Zvyšování výplat se ale podle ní stejně jako u jiných služeb může promítnout do cen stavebních prací.

„Zachování konkurenceschopnosti na trhu musíme rovněž brát do úvahy. Chceme-li však, aby byla práce ve stavebnictví atraktivní volbou, nemůžeme si dovolit nereflektovat vlivy, jako je míra inflace nebo vývoj platů v soukromé sféře,“ dodala Novotná.

Jak nedávno informoval i deník e15, stavební podnikatelé podle stavebního zákona nově od počátku letošního roku ručí za výplatu mzdy zaměstnanců svých subdodavatelů, a to až do výše minimální mzdy. Podle advokátního koncipienta z BDO Legal Adama Husseina má směrnice, se kterou úprava souvisí, chránit zaměstnance v zahraničí.

Novela by ale podle něj mohla vést také k zavedení takzvané rizikové přirážky, která by se následně mohla promítnout do cen staveb. Zdražit by tak mohly zejména velké stavby, kde jsou komplikované subdodavatelské řetězce.

V posledním loňském čtvrtletí se podle ČSÚ průměrná mzda v Česku zvýšila meziročně o 6,3 procenta na 46 013 korun, tedy o 2734 korun. Po započtení inflace, která ve stejném období činila 7,6 procenta, se ale mzda reálně snížila o 1,2 procenta.

Ve stavebnictví průměrná mzda v loňském čtvrtém čtvrtletí meziročně vzrostla o 1971 korun na 38 930 korun. Letos by se reálná mzda v Česku mohla podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) zvýšit zhruba o tři až čtyři procenta, růst očekává už za první čtvrtletí.