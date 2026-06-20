Takto by mohla vypadat náhrada za Chemapol. Nová část Vršovic bude hotová na začátku 30. let
- Na místě pražského paláce Chemapol plánuje developerská společnost Daramis postavit novou výstavbu.
- Do užšího výběru architektonické soutěže prošlo pět návrhů.
- Tady je podoba možného vítěze.
Měl to být moderní palác v zahradě. Budova Chemapolu ze sedmdesátých let navazovala na poválečné americké stavby Ludwiga Miese van der Rohe, jehož jménem se dnes udělují věhlasné ceny Evropské unie za současnou architekturu. Podobně jako další stavby ze stejné doby se ani Chemapol budoucnosti nedožije. Nová zástavba pražských Vršovic vzejde z architektonické soutěže. Na pozemcích přitom bude stát jeden z těchto pěti návrhů.
Pět aktérů vzešlo z prvního kola soutěže, aktuálně týmy dopracovávají podrobnější návrh pro území ohraničené ulicemi Kodaňská, Kavkazská a Moldavská. Součástí nové zástavby budou komerční i nájemní byty, obchody a služby, ale také mateřská škola. Do soutěže o novou část Vršovic se přihlásilo celkem 65 týmů.
„Předložené návrhy ukázaly širokou škálu přístupů k řešení území a velmi vysokou kvalitu. Do další fáze postoupili ti, u nichž vidíme největší potenciál naplnit záměr vytvoření kvalitního a moderního bydlení přirozeně začleněného do okolní zástavby Vršovic,“ říká Omri Sivor, zakladatel společnosti Daramis, která na pozemcích plánuje stavět.
Pět návrhů
České architektonické studio Pelčák a partner spolu s dalšími navrhlo do Vršovic jeden velký blok složený ze sedmi nových domů, jež obklopují vnitroblok koncipovaný jako městská obytná zahrada. Ateliér se inspiroval historickým městem s výjimečnou kvalitou, jaká okolním blokům chybí.
Dalším postupujícím týmem je Schindler Seko architekti, rovněž s pomocí dalších ateliérů. Ti na trojúhelníkový pozemek umístili hned dva bloky, jejichž tvar navazuje na okolní ulice a vytváří přímou osu ke Koh-i-nooru. Kromě toho umístili také malé náměstíčko, které se nachází vedle autobusové zastávky Kodaňská. U něj architekti navrhují školku. Dva vzniklé vnitrobloky mohou být polosoukromým parkem či soukromou zahradou. Zeleň se kromě parteru objevuje také na střechách domů.
Třetím postupujícím je sdružení ateliérů v čele s nizozemským studiem Powerhouse Company, které do území vměstnalo dokonce tři bloky domů. Srdcem území se má podle návrhu stát zelený veřejný prostor jako místo pro setkávání. Další zeleň, tentokrát v soukromém režimu, se nachází také uvnitř jednotlivých vnitrobloků. Podle architektů se tak nevyužívané území promění v novou živou čtvrť.
Do užšího výběru postoupili i architekti sdružení kolem italského studia Stefano Boeri Architetti. To trojúhelník vyplnilo solitérními budovami. Prim hraje v území příroda, tedy voda a vegetace, ale také ekologická infrastruktura. Návrh přichází se souvislou sítí cest, náměstí a parků, přičemž aktivní má být právě střed nové zástavby. Vznikají tu uzavřené prostory stejně jako polosoukromé a otevřené části.
Posledním autorem, jenž má šanci na výhru v architektonické soutěži, je rovněž sdružení studií, tentokrát pod vedením ateliéru Odda Arquitectura z portugalského Porta. Stejně jako předchozí návrh i tento uskupuje jednotlivé domy do jednoho bloku, budovy jsou ale zároveň solitérní, což podle studia přináší prostupný a kontinuální blok. Průchody mezi domy spojují jednotlivé ulice, například 28. pluku s Vršovickou. Zároveň podle návrhu na místě vzniká nové náměstí.
Proměna Vršovic
K jednotlivým návrhům se může vyjadřovat i veřejnost, a to na stránkách soutěže s názvem Kodaňská 1441. Prostor pro vyjádření je do neděle. Vítěze by měla porota podle harmonogramu vybrat do konce června. Stavět by se ve Vršovicích mohlo začít nejpozději v roce 2029 s dokončením o tři roky později.
„Soutěž potvrzuje, že i v takto exponovaném území je možné hledat řešení, která respektují historickou stopu Vršovic a zároveň přinášejí současnou architektonickou kvalitu. Pro Prahu 10 je důležité, aby nový blok navázal na charakter čtvrti jako kompaktní a živé městské části, kde se přirozeně propojuje bydlení, veřejný prostor i občanská vybavenost,“ říká k soutěži starosta městské části Praha 10 Martin Valovič.
Ve Vršovicích se toho ale aktuálně děje víc a stavět se tu nechystá jen Daramis. PSN má v plánu proměnit celý areál továrny Koh-i-noor a nová výstavba se chystá také na místě budov radnice Prahy 10. Magistrátní zastupitelstvo schválilo letos v lednu prodej společnosti Key City Investments jednoho z nejbohatších Čechů, Jaromíra Tesaře.