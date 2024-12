Plně vybavené byty, recepci, posilovnu, prádelnu, ochranku i třeba uklízečku nabízí čím dál více nájemních projektů, které rychle rostou především v Praze, ale i v dalších velkých tuzemských městech. Takzvaní institucionální pronajímatelé, kteří spravují stovky až tisíce bytů po republice, se zaměřují na klienty, kteří nechtějí nebo nemohou do vlastního bydlení, ale kterým zároveň nevadí si připlatit za novostavbu se službami. K dalšímu rozvoji nájemního bydlení by podle nich měl pomoci stát.

Bydlení to není pro každého, proto se tento trend v současné době soustřeďuje zejména do Prahy, kde je více lidí s vyššími příjmy, bohatší studenti nebo cizinci. Průměrné nájemné v těchto projektech se pohybuje okolo 530 korun za metr čtvereční, což je zhruba o sto korun více než na trhu se staršími byty. Padesátimetrový dvoupokojový byt v projektu Creditas Pobřežní se tak pronajímá i s poplatky za téměř 36 tisíc korun měsíčně, v projektu AFI Home Karlín za více než 31 tisíc a třeba v projektu Zeitgeist Barrandov za cenu do 26 tisíc korun měsíčně. Podrobný přehled průměrného nájemného v pražských projektech, který sestavila Asociace nájemního bydlení, přinášíme v grafu níže.

„Tyto projekty se pronajímají velmi dobře, téměř všechny byty na trhu jsou momentálně obsazené,“ uvádí Vít Soural z realitního serveru Flatzone. Nájemné podle něj stoupá i na běžném pražském trhu, kdy nebude trvat dlouho a ceny zde také budou atakovat hranici 500 korun za metr čtvereční. Modelový byt o 71 metrech v Praze podle Flatzone dnes vyjde průměrně na 34 tisíc korun měsíčně bez poplatků, průměr nicméně zvedají právě nové nájemní projekty. Medián nájemného se u takto velkého bytu pohybuje kolem střízlivějších 26 800 korun měsíčně.

Momentálně je na trhu přes dva tisíce institucionálně spravovaných bytů a podle posledních dat poradenské společnosti Knight Frank je ve výstavbě dalších 1731 jednotek. A další tisíce bytů se chystají. „V České republice postupně dochází k posunu vnímání nájemního bydlení. Velkou roli v tom hraje především nízká dostupnost bydlení vlastnického, ale také generační změny a větší touha po flexibilitě ve spojení s vysokým standardem kvality bydlení a služeb. Do budoucna tak výrazně poroste nabídka v tomto segmentu,“ myslí si vedoucí oddělení průzkumů v Knight Frank Lenka Šindelářová.

Za rozvojem tohoto realitního odvětví stojí zejména vysoký zájem tradičních developerů, kteří se do výstavby, a dokonce i správy nájemního bydlení pouštějí čím dál častěji. Sami spravují své projekty třeba Trigema nebo Creditas, další developeři stavějí pro fondy a velké pronajímatele, jako jsou AFI, Mint, Heimstaden nebo i katolická církev. „Nájemní bydlení jsme v Penta Real Estate vnímali jako trend, který nemůžeme ignorovat a kde jsme chtěli mít jednu nohu,“ řekl minulý týden na Kulatém stolu bydlení, který pořádala Asociace nájemního bydlení, bývalý manažer Penty Petr Palička, který nedávno přešel do EP Real Estate. Penta chystá nájemní projekt například na Smíchově.

Velcí pronajímatelé nyní apelují na vládu, aby přijala legislativní změny, které by rozvoj dlouhodobého nájemního bydlení podpořily. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek ostatně nedávno řekl, že by se mělo změnit vnímání nájemního bydlení jako druhořadého oproti vlastnickému. V nájmu dnes žije necelá čtvrtina Čechů a očekává se, že jejich počet bude dál stoupat. Podle pronajímatelů je důležité, aby vláda prosadila změny zákonů, které umožní rychleji vystěhovat neplatiče. Zástupci nájemníků zase chtějí omezit praxi řetězení jednoletých nájemních smluv, které přispívají k jejich nejistotě. Pro vládu je nyní prioritou nastartovat výstavbu obecního nájemního bydlení, což má podpořit nedávno spuštěný dotační a úvěrový program Dostupné bydlení.

Asociace nájemního bydlení ve své nedávno zveřejněné strategii hovoří také o nutnosti digitalizace nájemních vztahů, zjednodušení zdanění příjmu z pronájmů, nastartování PPP projektů, tedy společných projektů veřejného a soukromého sektoru, o inventuře a analýze obecních bytů, efektivnějším územním plánování nebo snížení požadavků na výstavbu nájemních projektů, jako jsou třeba nároky na parkování, osvětlení nebo vnitřní uspořádání bytů. „Součástí našeho návrhu je i odstranění DPH u výstavby nájemních projektů. Je to logické a nájemní bydlení to může zlevnit až o 15 procent sazby DPH. Bez DPH pronajímám, bez DPH stavím,” řekl viceprezident asociace Tomáš Kašpar.