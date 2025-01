Zanedbaný blok mezi Staroměstským náměstím, Celetnou a Železnou ulicí, kde ještě nedávno chátrajícími domy prorůstaly stromy, se snaží už několik let proměnit zahraniční investor. Podle jeho představ by v lokalitě zvané U Sixtů měl příští rok otevřít „nejluxusnější hotel ve střední Evropě“. Projekt už několikrát nabral zpoždění.

Podle současné smlouvy investora s pražským magistrátem by měl projekt být dokončen ještě letos, což potvrdil i pražský radní pro oblast majetku Adam Zábranský. To se ale nestihne. „Dokončení očekáváme v průběhu příštího roku. Pokud to bude nutné, budeme žádat pražský magistrát o prodloužení termínu,“ řekl e15 vedoucí projektu Jiří Knop ze společnosti Akroterion.

Na přelomu letošního roku po památkově náročných pracích investor dokončil hrubou stavbu, což si redakce e15 ověřila při prohlídce přímo na místě – povedlo se propojit osm samostatných domů v jeden celek, odhalit dosud skryté renesanční malované stropy, nástěnné fresky či kamenické detaily a začlenit do prostoru nezbytné moderní vybavení, jako jsou výtahy nebo prostor pro vnitřní lázně.

Vizualizace projektu hotelu U Sixtů | Akroterion

Vznikne tu také velký bar, kavárna a několik butiků. Dosud otevřené dvorky ve vnitrobloku čeká letos částečné zakrytí skleněnými střechami, v jednom z těchto prostorů bude nová hotelová restaurace. V tomto roce se také dokončí oprava všech fasád a výměna oken. Vedle hotelu by měly být k dispozici i servisované apartmány pro dlouhodobější pobyt. Celkově má hotel nabídnout 84 pokojů či bytů. Jeho součástí budou také moderní konferenční prostory s jedním velkým sálem a třemi menšími zasedačkami.

Vlivný izraelský investor v pozadí

Výraznou stopu zanechají v projektu architekti, a to čeští MS Architekti a česko‐britské studio Jestico + Whiles. Zajímavý je i profil investora, který ovládá společnost Akroterion. Je jím druhý muž Světového židovského kongresu Aaron Frenkel, původem izraelský byznysmen v oblasti realit a leteckého průmyslu. Část budov v místě vlastní Frenkel přímo přes společnost Akroterion, zbytek si pronajímá od města.

O novém hotelu v této lokalitě se mluví už dlouhé roky, a teprve teď to vypadá na zdárný finiš projektu. Původně byl nejžhavějším kandidátem na jeho provozování luxusní řetězec Ritz‐Carlton, jednání však zatím neskončila úspěchem. Ve hře jsou tak i jiné řetězce.

„Další variantou je, že hotel bude nakonec provozovat samotný investor,“ říká vedoucí projektu Jiří Knop. Podle šéfa investorské společnosti Akroterion Ogiho Jakšiče vyjde přestavba na nižší jednotky miliard.

Sir Hotels i zrekonstruovaný InterContinental

Svůj nový hotel dostane také Nové Město. Nedaleko pražského Tančícího domu vznikne v polovině března první česká pobočka expandující amsterodamské hotelové sítě Sir Hotels. Na pěti podlažích historické budovy v ulici Náplavní nabídne svým budoucím hostům ubytování v 76 pokojích, včetně atypického apartmá ve věži.

Na konci března by mohl po čtyřleté náročné rekonstrukci otevřít jeden z největších hotelů v zemi, opravený InterContinental, který nově ponese jméno Fairmont Golden Prague. Rekonstrukce hotelu spolykala čtyři miliardy korun, jedná se o vůbec největší investici do hotelu v historii Česka. Investiční skupinu R2G, za níž stojí Oldřich Šlemr, Pavel Baudiš a Eduard Kučera, přišla celkem na deset miliard – za téměř šest miliard bývalý InterContinental v roce 2018 koupili. K dispozici tam bude 320 pokojů, apartmánů a servisovaných rezidencí.