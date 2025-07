„Kamenné prodejny nejsou jen prodejnami, ale nástrojem, kterým podporujete značku. V průměru je dnes jen asi 17 procent nákupů online, zbytek se stále odehrává v retailu. Pokud firma sází výhradně na online, je to málo,“ řekl Bárta v podcastu Business Club.

Covid podle něj akceleroval trend přeměny obchodů v takzvaná zkušenostní místa, showroomy, které mají zákazníka zaujmout a vtáhnout do světa značky. „Zákazník se chce cítit dobře. Chce zážitek, emoci. A to mu dobře navržená prodejna dá – často daleko víc než e-shop,“ dodává.

Notino a Smarty vzorem prodejny budoucnosti

Příkladem úspěšné transformace jsou podle něj firmy jako Notino nebo Smarty, pro které Bakof Group navrhla a postavila nové prodejny. Notino podle Bárty zúročilo retail i jako nástroj na podporu online prodejů – fyzická přítomnost posiluje důvěru i povědomí o značce: „Tam, kde bylo Notino fyzicky přítomno, vzrostl i online prodej. To je jasný důkaz synergie.“

Smarty pak šlo cestou propojení klasického retailu s herním segmentem po akvizici firmy JRC. „Navrhli jsme koncept, jak spojit svět gamingu a elektroniky. Výsledek? 25 nových prodejen a výrazné posílení pozice značky,“ vysvětluje Bárta.

Zároveň upozorňuje, že návratnost investic do retailu není jednoduchá matematika. „Záleží na nájemních podmínkách, obratu i samotném designu. Když to ale promyslíte do detailu, může vám i malá úprava přinést desítky procent navíc. Třeba jedna prodejna ve Vídni po úpravách vzrostla o 25 procent v obratu,“ popisuje.

Offline pobočka má svou hodnotu

Bakof Group se specializuje na design a realizaci interiérů retailových prostor, kanceláří i bank. Právě bankovní sektor je dalším důkazem, že fyzická přítomnost má smysl i v digitální době. „Děláme pro E.ON, Tatra banku, Monetu, ČSOB. I banky vnímají, že offline pobočka má hodnotu – i kdyby jen jako kvalitní servisní bod, kde se klient cítí dobře,“ říká Bárta.

Kvalita zpracování a důraz na emociální stránku prostoru je podle něj dnes nezbytná. „Chceme, aby každá prodejna byla billboard, který vydělává. Nejde jen o levný regál z Turecka, chceme zážitek. A proto používáme špičkové materiály – umělý kámen, lakované sklo, kovolamináty,“ vyjmenovává.

Bárta vidí budoucnost v silném propojení online a offline světa. Vítěz retailové bitvy dalších deseti let bude ten, kdo spojí offline a online do funkčního systému, kdo dokáže v obchodě vyvolat emoci – stejně jako třeba dobré kino.

Jeho firma dnes předělává kolem stovky prodejen ročně, expanduje na Slovensko, do Rumunska a plánuje další růst. Cíl? Zdvojnásobení obratu a rozvoj holdingu, který bude evropským lídrem v oblasti designu a realizace retailových prostor. „Inspiruje mě jedna německá firma, která dělá obchody pro Dior nebo Louis Vuitton po celém světě,“ říká Dalibor Bárta. „Chci, aby něco takového vzniklo i v Česku.“

Pusťte si celý rozhovor na začátku článku