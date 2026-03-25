Už žádné krypto ani co-work. Známý černý činžák po Paralelní Polis bude mít nové využití
- Z budovy bývalé Paralelní Polis mizejí poslední připomínky její minulosti.
- Činnost tam ukončil i sdílený pracovní prostor Second Culture.
- Černý dům v holešovické Dělnické ulici má v budoucnu sloužit umění.
Z černé holešovické budovy zmizely poslední pozůstatky Paralelní Polis. Tedy projektu, který v Česku mezi lety 2014 až 2024 popularizoval virtuální měny a myšlenky kryptoanarchie. Kombinoval přednáškový sál se sdílenými kancelářemi a kavárnou, která přijímala jen platby pomocí kryptoměn.
Po předloňském oficiálním konci Paralelní Polis provozoval na stejném místě její spoluzakladatel Roman Týc, občanským jménem Aleš Gute, společně s Kateřinou Marekovou ještě co-workingové centrum Second Culture. I to ale tento měsíc ukončilo činnost, jak upozornil server Kryptomagazín.
„Paralelní Polis už neexistuje dva roky. Second Culture byl pouze co-working, který využíval náš mobiliář, jelikož jsme nevěděli, co s ním, a teď končí. S kryptem už to nemělo kromě ATM (bankomatu na směnu korun za kryptoměny – pozn. red.) nic společného,“ dodává pro e15.cz Týc.
Od kryptoanarchie ke kultuře
Několikapatrová budova na adrese Dělnická 43 brzy získá úplně jiné využití. Její majitel a současně ředitel sousedního kulturního centra La Fabrika Richard Balous obě místa pomyslně ještě více sblíží. „Od září na místě vznikne galerie výtvarného umění,“ potvrdil pro e15.cz.
Alternativou bylo pronajmutí budovy designové a sklářské společnosti Lasvit, jednání však dohodou neskončila. Důvody Balous komentovat nechtěl, podrobnosti nesdělil do vydání tohoto textu ani Lasvit. „Rádi bychom ale galerii vybavili jejich krásným osvětlením,“ dodal Balous.
V současnosti je činžák, který dlouho nesl na průčelí nápis Institute of Cryptoanarchy, již vyklizený. Jeho minulost připomínají jen nálepky na vchodových dveřích a poštovní schránce. „Už rok tam nejezdí tramvaj, z Dělnické se stala taková klidná ulice do nikam,“ glosuje Týc aktuální podobu místa, které řadě lidí v Česku zpřístupnilo svět bitcoinu. Dění v něm ale mělo do poklidnosti daleko, osazenstvo Polis nemělo problém s ostentativním porušováním zákona.
V Polis školili i Babiše
Paralelní Polis získala pozornost médií i úřadů mimo jiné striktním odmítáním elektronické evidence tržeb. Kavárnu navštívil i Andrej Babiš v roce 2016 ve funkci ministra financí, aby si prohlédl fungování bitcoinových plateb v praxi.
„Vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst,“ prohlásil Babiš ještě před svou návštěvou Paralelní Polis v reakci na informace, že prodej virtuální měny zprostředkovávaly pobočky České pošty. Jeho výrok se stal námětem i pro nástěnnou malbu ve vedlejší ulici.
„To, co nabízela pražská Polis, byla dost ojedinělá kombinace. Nešlo jen o hezké prostory, kde se konaly přednášky, kongresy a nejrůznější komunitní akce. Díky skupině Ztohoven zde existoval vždy i přesah nad rámec technologií, vše se stále volně propojovalo s filozofií, politikou a s uměním,“ bilancoval v dřívějším rozhovoru jeden z hlavních podporovatelů a mecenášů Paralelní Polis Václav Dejčmar, spolumajitel skupiny RSJ.
„Spolku Paralelní Polis stále ještě přispívám. Dělám to s jediným cílem: Byl bych rád, kdyby se těch deset let zdokumentovalo. Líbila by se mi kniha, která by měla částečně umělecký a částečně historický charakter,“ dodal v říjnu 2024 Dejčmar. Nyní už ale podle svých slov donátorem spolku Paralelní Polis není ani neudržuje s Romanem Týcem žádný pravidelný kontakt.
Řekli o bitcoinu. Jak na kryptoměnu reagoval svět byznysu
Kryptoměna bitcoin se dostala do oběhu 3. ledna 2009. Během patnácti let existence zaujala nejen vývojem svého kurzu, ale i tím, jaké reakce vzbudila mezi známými podnikateli, investory nebo politiky. Následuje chronologicky řazený výčet silných výroků o nejstarší virtuální měně.
2010
„Pokud tomu nevěříš nebo nerozumíš, nemám čas tě přesvědčovat, sorry.“ Reakce dodnes neznámého tvůrce bitcoinu Satoshiho Nakamota, když na diskuzním fóru popisoval technické parametry kryptoměny.
2011
„Od peněžního systému chceme, aby zprostředkovával transakce a aby díky tomu rostlo hospodářství jako celek. V případě bitcoinu se ale nic takového neděje. Na něm bohatnou ti, kteří ho mají dostatek a neutrácejí.“ Lauerát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman.
2014
„Držte se od bitcoinu dál. Je to v podstatě jen šálení smyslů.“ Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett se o čtyři roky později zmínil o bitcoinu znovu kriticky. Vyjádřil přesvědčení, že virtuální měna špatně skončí, a přirovnal ji k jedu na krysy.
2015
Výrok šéfa hnutí ANO a jednoho z nejbohatších obyvatel Česka zdobil i jednu ze zdí v pražských Holešovicích.
„Vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst." Andrej Babiš v roli ministra financí takto komentoval zprávu, že kryptoměnu bylo možné koupit i na pobočkách České pošty.
2017
„Bitcoin je ukazatelem toho, jak velká je ve světě poptávka po praní špinavých peněz.“ Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, která je největším správcem aktiv na světě. V roce 2023 ale svůj názor změnil. Právě jeho firma se začala připravovat na spuštění prvního bitcoinového burzovně-obchodovaného fondu (ETF). Růst kurzu bitcoinu na podzim 2023 navíc glosoval slovy, že jde o přesun investorů za kvalitou, a tou kvalitou je podle Finka právě dominantní kryptoměna.
2018
„Bitcoin je příklad investice, na který sedí teorie většího hlupáka. Sama o sobě kryptoměna nic neprodukuje. Kdybych si teď mohl vsadit na její pokles, udělám to.“ Zakladatel Microsoftu Bill Gates, později, v roce 2022, na téma kryptoměn dodal, že kdo má méně peněz než Elon Musk, neměl by bitcoin vůbec kupovat.
2021
„V době, kdy na standardní měně máte úroky pod úrovní inflace, jenom blázen by se nedíval po alternativách. Konkrétně bitcoin je skoro stejný bullshit jako ty běžné peníze. Klíčové slovo je ,skoro’“. Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX, jehož firmy drží bitcoiny ve své rozvaze.
2023
„Když zahrabete zlato na zahradě, bude to stále zlato i za tisíce let. Ale když o bitcoin přestanou mít zájem těžaři, ztratí na hodnotě. Je to zranitelné aktivum." Nassim Nicholas Taleb na investiční konferenci SH!FTS.
„Já céčka kupovat nechci." Na stejné konferenci jako Taleb se kriticky vůči kryptoměnám jako takovým vymezil šéf EPH a spolumajitel vydavatele deníku e15 Daniel Křetínský.